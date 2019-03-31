Врач разрушила самые популярные мифы о пневмонии

Относительно пневмонии есть достаточно мифов, в которые люди до сих пор верят. К примеру, "будешь бегать без шарфика — будет пневмония", "а если вы не будете лечить ребенка, заработаете пневмонию". Все эти страшные слова можно услышать от бабушек, добрых соседей, даже от педиатров.

ЛОР-врач Мария Евдокимова назвала основные мифы о пневмонии.

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Миф №1. Пневмония лечится только в стационаре

Большинство пневмоний лечатся амбулаторно, то есть дома. Об этом сказано в учебниках, стандартах, статьях, клинических рекомендациях. Однако по-прежнему детей госпитализируют и держат в больнице несколько недель.

Есть ситуации, когда госпитализация и правда необходима – при тяжелом состоянии ребенка, при пневмонии у ребенка младше 6 месяцев, при долевой пневмонии, обезвоживании, нарушении сознания, плохом социальном статусе семьи (когда родители могут ничего не делать).

Пневмония – что это? Это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется прежде всего в воздушных пузырьках, имеющих название альвеолы. У здорового человека альвеолы наполнены воздухом и нормально функционируют во время дыхания. А у больного пневмонией в альвеолах накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода. Возбудителями пневмонии чаще всего бывают бактерии или вирусы, которые, как правило, передаются при непосредственном контакте с инфицированными людьми.

Миф №2. При пневмонии антибиотик нужно только колоть

Весь мир отказывается от внутри мышечных инъекций и все чаще отдают предпочтение или формам препаратов в таблетках / суспензии, или, в тяжелых случаях, внутривенном введении.

Антибиотики в сиропе не менее эффективные, а иногда и более эффективны, чем антибиотики в инъекциях. Не надо лишний раз делать ребенку больно, если можно этого избежать.



Миф №2. При пневмонии антибиотик нужно только колоть

Миф №3. При пневмонии надо месяц лечиться

Если лечиться правильно, и течение заболевания благоприятное, и лечиться без сиропов от кашля и других препаратов, то эффект от лечения наступает уже в течение 3 суток, а в течение недели наступает выздоровление.

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Миф №4.При пневмонии нельзя гулять и купаться

Как только ребенок начнет себя лучше чувствовать, то ему можно и гулять. И купаться. Грязные дети, которые сидят дома не выздоравливают быстрее, чем те, которые гуляли и принимали ванну.

Пневмония – симптомы • кашель,

• затрудненное дыхание,

• высокая температура тела (39°C),

• учащенное дыхание,

• втяжение грудной клетки, когда при вдыхании воздуха западает нижняя часть грудной клетки (у здорового человека грудная клетка расширяется при вдохе),

• свистящие хрипы во время дыхания (чаще при вирусных инфекциях).

Миф №5. Пневмония возникает из-за того, что ребенка недолечили

На самом деле она возникает у тех детей, которых активно лечили и детей, которых не лечили вообще. Эта инфекция может быть даже у здорового ребенка, который редко болеет.

Миф №6. При пневмонии нужно месяц дома сидеть

В этом нет никакого смысла. И никаких медицинских исследований.



Симптомы пневмонии – кашель и затрудненное дыхание

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