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Врачам, которые работают с больными коронавирусом, поднимут зарплату на 300%, – Зеленский

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Врачам и другим медработникам повысят зарплату на 300 и 200 процентов / biz.censor.net.ua

Владимир Зеленский заявил, что врачам, которые работают с больными коронавирусом людьми, поднимут заработную плату на 300%.

Об этом говорится в официальном сообщении Зеленского на сайте президента Украины.

К теме С завтрашнего дня украинским врачам увеличат зарплату, – Шмыгаль

Мы разработали механизмы дополнительного финансирования врачей – до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% – другим. Врачи сейчас на передовой. Они борются за жизнь украинцев,
– заявил Зеленский.

Напомним, что в ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что медикам стоит ожидать повышения заработной платы уже в апреле.

Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц,
– отметил президент.


Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Больница Новости Здоровье Владимир Зеленский Бюджет
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