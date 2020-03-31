Врачам, которые работают с больными коронавирусом, поднимут зарплату на 300%, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что врачам, которые работают с больными коронавирусом людьми, поднимут заработную плату на 300%.

Об этом говорится в официальном сообщении Зеленского на сайте президента Украины.

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Мы разработали механизмы дополнительного финансирования врачей – до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% – другим. Врачи сейчас на передовой. Они борются за жизнь украинцев,

– заявил Зеленский.

Напомним, что в ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что медикам стоит ожидать повышения заработной платы уже в апреле.

Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц,

– отметил президент.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

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