Врачей почаевской больницы и само заведение закрыли на обсервацию: куда обращаться местным
В Почаевской больнице сейчас находятся только медики – заведение закрыли на обсервацию из-за того, что у более 30 медиков подозревают коронавирус, у четырех медсестер уже подтвердили диагноз.
Сейчас в районной больнице находятся медики на обсервации, контактировавшие с девушкой с подтвержденным диагнозом COVID-19. Местных в больницу пока не доставляют. Об этом сообщили местные СМИ.
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В частности, заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич отметил, что людей, которых должны госпитализировать, везут в терапию районной коммунальной больницы, поэтому, жители города без медицинской помощи не остались.
В больнице также заверили, что сейчас ситуация под контролем. Средств защиты, медикаментов и экспресс-тестов для определения коронавируса достаточно. Однако аппаратов искусственного дыхания в больнице всего два.
Кроме того, людей с диагнозом коронавирусной инфекции будут госпитализировать в Почаевскую районную коммунальную больницу, но людей с другими болезнями – нет.
Сейчас в больнице есть двое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 – это младший медицинский персонал. Еще двое дома, под наблюдением семейных врачей. Состояние пациентов удовлетворительное. Остальные находятся на самоизоляции. В больнице еще 13 человек ждут окончания периода обсервации. Сейчас на обсервации находится 27 человек.
Всего в больнице работает 166 человек.
COVID-19 диагностировали уже в 168 человек в Тернопольской области. К сожалению, с начала пандемии в регионе умерли три человека: 68-летний житель Монастырисского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний священник из Залещиков.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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