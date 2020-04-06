Врачей почаевской больницы и само заведение закрыли на обсервацию: куда обращаться местным

В Почаевской больнице сейчас находятся только медики – заведение закрыли на обсервацию из-за того, что у более 30 медиков подозревают коронавирус, у четырех медсестер уже подтвердили диагноз.

Сейчас в районной больнице находятся медики на обсервации, контактировавшие с девушкой с подтвержденным диагнозом COVID-19. Местных в больницу пока не доставляют. Об этом сообщили местные СМИ.

Читайте также: Коронавирус на Виннитчине: заболели 29 врачей, среди них профессор медуниверситета

В частности, заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич отметил, что людей, которых должны госпитализировать, везут в терапию районной коммунальной больницы, поэтому, жители города без медицинской помощи не остались.

В больнице также заверили, что сейчас ситуация под контролем. Средств защиты, медикаментов и экспресс-тестов для определения коронавируса достаточно. Однако аппаратов искусственного дыхания в больнице всего два.

Кроме того, людей с диагнозом коронавирусной инфекции будут госпитализировать в Почаевскую районную коммунальную больницу, но людей с другими болезнями – нет.

Сейчас в больнице есть двое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 – это младший медицинский персонал. Еще двое дома, под наблюдением семейных врачей. Состояние пациентов удовлетворительное. Остальные находятся на самоизоляции. В больнице еще 13 человек ждут окончания периода обсервации. Сейчас на обсервации находится 27 человек.

Всего в больнице работает 166 человек.

COVID-19 диагностировали уже в 168 человек в Тернопольской области. К сожалению, с начала пандемии в регионе умерли три человека: 68-летний житель Монастырисского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний священник из Залещиков.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.