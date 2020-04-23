Врачей, работающих с больными коронавирусом, будут тестировать каждые пять дней, – Степанов

В Минздраве намерены издать приказ по изменению алгоритма тестирования на COVID-19. Это сделают для того, чтобы уменьшить количество медработников, больных коронавирусом.

Почти 20% от общего количества больных коронавирусом – медицинские работники. Это многовато, считает глава Минздрава Максим Степанов. Об этом Степанов рассказал в интервью "Украинской правде".

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Как отметил министр, в Украине процент летальности – 2,6%. В Великобритании, Франции, Испании – более 10%.

Наша система здравоохранения полностью способна контролировать коронавирусную болезнь и не допускать каких-то пиков. Но в то же самое время мы не видим уменьшения больных, каждый день есть летальные случаи. То есть очевидно, что эту войну мы не выиграли, и нам нужно дальше продолжать нашу тактику, расширяя наши возможности,

– рассказал Степанов.

Под расширением возможностей Степанов имел в виду изменение алгоритма тестирования на COVID-19, чтобы уменьшить количество больных среди медиков. Для этого работников больниц будут тестировать каждые 5 дней.

По информации Минздрава за две недели количество тестирований ПЦР увеличили с 709 в сутки до 4,5-5 тысяч. Количество больных от общего количества протестированных – от 7 до 11%.

По состоянию на 23 апреля в Украине коронавирусом заболели 7 170 человек, 187 случаев – летальные, 504 человека выздоровели. Среди инфицированных COVID-19 – 1 368 медработников.



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