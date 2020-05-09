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"Врачи без границ" помогают бороться с коронавирусом в Донецкой и Житомирской областях

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"Врачи без границ" помогают бороться с коронавирусом в Донецкой и Житомирской областях
"Врачи без границ" помогают бороться с коронавирусом в Донецкой и Житомирской областях / Getty Images

Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ"/Médecins Sans Frontières (MSF) открыла новые миссии для борьбы с коронавирусом в Донецкой и Житомирской областях.

"Врачи без границ" открыли две новые миссии реагирования на COVID-19 Донецкой и Житомирской областях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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В Житомирской области работа сосредоточена на укреплении потенциала медработников с помощью тренингов и психологической поддержки.

Две из трех мобильных команд в Донецкой области посещают людей, у которых семейные врачи обнаружили подозрение на коронавирус.

"В Марьинском районе Донецкой области две из трех мобильных команд "Врачей без границ" посещают людей, у которых семейные врачи уже определили подозрение на COVID-19", – говорится в источнике.

MSF также обеспечивает отслеживание контактов, обследование и лечение на дому пациентам с легкими симптомами.

Кроме того, организация оказывает психологическую поддержку через конфиденциальную "горячую линию", доступную в Марьинском и Волновахском районах.


Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Житомира Новости Донецка Здоровье Здоровая жизнь
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