Через несколько месяцев после вспышки распространения нового коронавируса врачи в Англии и других странах заявили, что люди с диабетом I или II типов имеют повышенный риск летального исхода от COVID-19.

Впоследствии группа ученых исследовала, что коронавирус может вызывать диабет у здоровых людей. Об этом пишет издание Science Alert.

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Вывод ученых основан на случае в Китае, когда молодой человек после перенесенного коронавируса заболел кетоацидозом – одной из тяжелых форм сахарного диабета. Мужчина раньше не имел никаких хронических заболеваний.

Кроме того, медики отмечают, что во время вспышки атипичной пневмонии в 2002 – 2004 годах, тоже вызванной коронавирусом, были зарегистрированы случаи появления острого диабета. При других типах пневмоний подобное явление не наблюдалось.

В большинстве случаев диабет исчезал в течение примерно трех лет, однако у 10 процентов пациентов он остался.



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