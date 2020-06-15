Врачи сообщили об еще одном редком симптоме COVID-19
Врачи сообщают, что на протяжении течения COVID-19 у некоторых пациентов могут возникнуть признаки острого панкреатита.
Уже установлено, что при коронавирусе могут возникнуть желудочно-кишечные симптомы. Впрочем, в настоящее время не было известно, как COVID-19 влияет на проявление и прогрессирование острого панкреатита. Исследование об этом опубликовано в журнале Gastroenterology.
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О том, что у пациентов с коронавирусом могут возникнуть признаки острого панкреатита, сообщили специалисты из Королевской университетской больницы Ливерпуля.
В своем исследовании специалисты описывают, что в период с 14 марта по 30 апреля 2020 года в Королевскую университетскую больницу Ливерпуля поступили 5 COVID-19-пациентов с симптомами, похожими на острый панкреатит и признаками метаболического синдрома.
Интересно, что все 5 пациентов – мужчины. Их средний возраст 42 года и все они имели избыточный вес или ожирение с соответствующими осложнениями (повышенный уровень сахара и холестерина в крови).
Впрочем, ранее эти мужчины никогда не имели симптомов панкреатита. Сердечно-сосудистых заболеваний и камней в желчном пузыре у них также нет.
У пациентов с COVID-19 может проявляться панкреатит / Фото: pixabay
Характер панкреатита во время COVID-19 несколько необычный
После проведения КТ брюшной полости, врачи обнаружили у мужчин временный стеатоз печени от умеренной до тяжелой степени, который быстро регрессировал. Специалисты заметили, что характер воспаления поджелудочной железы у пациентов несколько необычный – легкий отек без значительного некроза поджелудочной и с выразительным воспалением двенадцатиперстной кишки.
Кроме этого, все симптомы сопровождались глубоким системным воспалительным ответом и резким повышением уровня С-реактивного белка.