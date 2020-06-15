Врачи сообщают, что на протяжении течения COVID-19 у некоторых пациентов могут возникнуть признаки острого панкреатита.

Уже установлено, что при коронавирусе могут возникнуть желудочно-кишечные симптомы. Впрочем, в настоящее время не было известно, как COVID-19 влияет на проявление и прогрессирование острого панкреатита. Исследование об этом опубликовано в журнале Gastroenterology.

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О том, что у пациентов с коронавирусом могут возникнуть признаки острого панкреатита, сообщили специалисты из Королевской университетской больницы Ливерпуля.

Острый панкреатит – что это? Это состояние, при котором за достаточно короткий срок воспаляется поджелудочная железа. Во время острого панкреатита у человека могут возникнуть колики, вздутие живота, рвота и диарея. Сердцебиение ускоряется, а температура повышается.

В своем исследовании специалисты описывают, что в период с 14 марта по 30 апреля 2020 года в Королевскую университетскую больницу Ливерпуля поступили 5 COVID-19-пациентов с симптомами, похожими на острый панкреатит и признаками метаболического синдрома.

Интересно, что все 5 пациентов – мужчины. Их средний возраст 42 года и все они имели избыточный вес или ожирение с соответствующими осложнениями (повышенный уровень сахара и холестерина в крови).

Впрочем, ранее эти мужчины никогда не имели симптомов панкреатита. Сердечно-сосудистых заболеваний и камней в желчном пузыре у них также нет.



У пациентов с COVID-19 может проявляться панкреатит / Фото: pixabay

Характер панкреатита во время COVID-19 несколько необычный

После проведения КТ брюшной полости, врачи обнаружили у мужчин временный стеатоз печени от умеренной до тяжелой степени, который быстро регрессировал. Специалисты заметили, что характер воспаления поджелудочной железы у пациентов несколько необычный – легкий отек без значительного некроза поджелудочной и с выразительным воспалением двенадцатиперстной кишки.

Кроме этого, все симптомы сопровождались глубоким системным воспалительным ответом и резким повышением уровня С-реактивного белка.