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Врачи бьют тревогу из-за ужасного состояния Хустской больницы: фото

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Сеть облетели фотографии Хустской районной больницы на Закарпатье. Впрочем, в больнице не только не хватает условий, но и средств индивидуальной защиты.

В медицинском учреждении не хватает масок, халатов и аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает телеграм-канал Teza.

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Заместитель по лечебной работе этой Хустской районной больницы Александр Никитин подтвердил, что в больнице есть проблемы.

По его словам, больнице даже удалось найти спонсоров, чтобы приобрести все необходимое, но сделать это просто негде.

В Украине нет масок. И сколько бы вы не имели средств – вы их не купите, их просто нет. А аппараты ИВЛ можно купить только под заказ. А это – несколько месяцев ждать,
– рассказал Никитин.

Вместе с тем, Никитин поделился и положительными новостями. Больница имеет 340 экспресс-тестов на коронавирус.


Как выглядит Хустская районная больница / Фото: Teza


Прачечная Хустской районной больницы / Фото: Teza

По состоянию на утро 26 марта в Украине подтвердили 156 случаев заражения коронавирусом. Среди них 5 летальных и 1 человек выздоровел. За сутки первые случаи инфицирования зафиксировали в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Закарпатья Больница Новости Здоровье Здоровье Лечение
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