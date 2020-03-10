Врачи из Китая заявили, что люди с гипертонией чаще умирают от коронавируса

У пациентов с гипертонической болезнью высокий риск умереть от коронавируса. Об этом заявил главный врач из отделения интенсивной терапии, который с середины января лечил критически больных пациентов в Китае.

Несмотря на то, что официально опубликованных исследований на эту тему пока нет, врачи из Уханя заметили, что пациенты с гипертонией чаще попадают в критическом состоянии и умирают, сообщает Bloomerg.

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Из 170 пациентов в Ухане, что в январе первыми умерли от коронавируса, примерно у половины была гипертония.

Директор отделения интенсивной терапии пекинской больницы Дю Бин пояснил СМИ, что это очень высокий показатель. К слову, Дю Бин является членом команды лучших китайских врачей, которую отправили в Ухань два месяца назад, чтобы они помогли в лечении пациентов.

Из того, что мне рассказали другие врачи, и по данным, которые я вижу – среди всех основных заболеваний именно гипертония является ключевым фактором опасности,

– заявил Дю Бин.

Он отметил, что изучение течения болезни и обнаружения людей, которые имеют наибольший риск смертности от коронавируса имеют решающее значение.

Мы будем следить за престарелыми людьми и теми, кто имеет высокое кровяное давление. Они являются ключевым фокусом,

– добавил врач.

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Основное о Covid-19

По состоянию на 10 марта китайским коронавируса заразилось 114 452 человек, из которых более 4 тысяч умерли. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на все европейские страны, и теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зарегистрировали в Италии – заболели более 9 тысяч человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Сейчас не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Его лечат согласно протоколам ВОЗ.



Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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