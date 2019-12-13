Врачи назвали простой способ, как предотвратить смерть от сердечных заболеваний

Оказывается, мышечная ткань является крайне важной для нашего организма. Чем больше мышц – тем ниже риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему наличие мышечной ткани так важно для нашего организма и как предотвратить преждевременную смерть рассказала врач-кардиолог Татьяна Дариенко.

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Чем больше – тем лучше

То, что мышечная ткань важна для человека, и что чем ее больше тем лучше, уверяют как спортивные тренеры и диетологи, так и врачи.

Призывы к занятиям спортом и наращиванию мышечной ткани адресуются преимущественно молодому поколению, однако новое исследование специалистов Калифорнийского университета США говорит о том, что наличие мышц особенно важно для людей старшего возраста, для которых вероятность заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями выше.

Ученые обнаружили, что риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастают пропорционально уменьшению мышечной массы в организме.



С возрастом процент мышечной ткани снижается, поэтому следует продолжать работать над ее наращиванием

Результаты исследования

В своем исследовании ученые проанализировали данные 6451 лица с распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями: инсультом, ишемической болезнью сердца, проблемами с периферическими артериями и пришли к выводам, что наличие мышечной массы является существенным фактором, снижающим смертность от перечисленных заболеваний.



Развивайте мышечную ткань, чтобы жить дольше

Самые низкие риски сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности имеют пациенты с высоким показателем мышечной ткани в организме. И наоборот, люди с низкой мышечной массой, имели высокие показатели смертности,

– уверяют ученые.

Авторы исследования также отмечают, что даже те, кто следит за своей фигурой, должны концентрироваться не столько на общей потере веса, как на процессе наращивания мышц.