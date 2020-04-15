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Врачи не справляются – Украинка о страшных реалиях коронавируса в Великобритании

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Коронавирус в Великобритании / Getty images

Великобритания лишь 23 марта ввела общенациональный карантин. Сейчас там уже более 90 тысяч больных, а стадионы, аэропорты и развлекательные центры превращают в больницы из-за нехватки мест.

Великобритания долгое время не хотела вводить карантин, а выработать иммунитет у британцев, однако у них подобное не очень хорошо получилось. Об этом в эфире 24 Канала рассказала украинка Анна Вайтекус, проживающая в английском городе Колчестер.

К слову Как коронавирус превратил культовые сооружения в больницы и морги

"Аналитики опасаются, что Лондон вскоре станет центром распространения коронавируса. Британские больницы не справляются с большим количеством больных. В больницах нет мест, и именно благодаря стадионам и аэропортам они хотят как-то выйти из ситуации", – пояснила она.

В Британии немного по-другому преподносили информацию о коронавирусе в целом. Нам рассказывали, что есть такая инфекция в Китае и неизвестно, дойдет ли она до нас, но даже если дойдет, то ничего страшного – мы помоем руки и у нас хорошая медицина,
- отметила Анна Вайтекус.

Она добавила, что власть прямо заявляла, что введение карантина британская экономика не выдержит. Сейчас карантин обходится стране в почти 3 миллиарда долларов ежедневно. Серьезно люди начали паниковать, когда COVID-19 заболели принц Чарльз и премьер Борис Джонсон.

Украинка о коронавирусе в Великобритании: смотрите видео

Важливість карантину
Важность карантина / инфографика 24 Канала

Автор: Юлия Гилей
Теги: Медицина Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Борис Джонсон Великобритания
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