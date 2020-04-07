Врачи отказываются тестировать на коронавирус больных украинцев: видео

В Министерстве здравоохранения постоянно советуют обращаться к своему семейному врачу при первых симптомах COVID-19. Впрочем, бывают случаи, когда больным с соответствующими симптомами не делают тест на коронавирус и отказывают в госпитализации.

После общения с соседями, которые вернулись из Италии, у 61-летнего Ивана начался кашель и поднялась температура. Уже через неделю в карете скорой помощи он скончался от вирусной пневмонии.

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Его зять Дмитрий рассказал, что мужчина был бы до сих пор жив, если бы его своевременно госпитализировали в больницу и провели тест на коронавирус.

Они поговорили с семейным врачом, она его протестовала по телефону: "Просто оставайтесь дома и пейте больше жидкости". Родители позвонили в 103, но им там ответили, что не могут госпитализировать, если вы сами чуть ли не при смерти,

– сообщил Дмитрий Соболь.

В инфекционную больницу 61-летний Иван смог попасть только через знакомых. Там мужчину прослушали, и без рентгена или каких-либо дополнительных анализов сказали, что он здоров и отправили домой.

Впрочем, через несколько дней состояние его ухудшилось. Карета скорой не успела довезти мужчину в больницу.

"Ему был нужен аппарат ИВЛ, однако никто не подключил к нему. Его никто не установил, персонал не знал о наличии. То есть, медсестры не знали, что он есть такой, вообще", – подчеркнул Дмитрий Соболь.



61-летний Иван, который умер от вирусной пневмонии / Скриншот из видео

Журналисты 24 канала пытались пообщаться с их семейным врачом и медиками инфекционной больницы. Однако на связь никто из них так и не вышел.

В Белоцерковской инфекционной больнице местные врачи отказались госпитализировать больного коронавирусом, поскольку у него не было местной регистрации.

Это является нарушением. Несмотря на то, где прописан гражданин Украины, ему должна предоставляться как обычная медицинская помощь, так и экстренная,

– отметил медицинский эксперт Иван Сорока.

По словам экспертов, врачи должны надлежащим образом осматривать больных пациентов. При первых симптомах коронавируса, проводить им тесты и заблаговременно направлять в стационар. Ведь пневмония может прогрессировать в организме человека даже при невысокой температуре.

Каждый такой случай должен рассматриваться, как минимум, экспертными комиссиями при государственных администрациях, а также при Национальной службе Украины, которая контрактировала семейных врачей, и обязала их предоставлять ту или иную медицинскую помощь,

– сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По мнению медицинского эксперта Ивана Сороки, если по той или иной причине врач или экстренная медицинская служба вам отказали, то нужно позвонить или на горячую линию Минздрава, или на горячую линию национальной службы здоровья. Все эти номера есть на сайтах.

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Лечиться дома можно только после сдачи всех необходимых анализов, а также под строгим наблюдением специалиста. И если самочувствие ухудшается, следует немедленно звонить на горячую линию, и просить о госпитализации. Но ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.