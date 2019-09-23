Врачи рекомендуют не призывать женщин к грудному вскармливанию

Грудное молоко важно для здоровья ребенка. Также это самый простой способ для мамы увериться, что ребенок будет сытым и спокойным. Но далеко не все мамы могут обеспечить детей грудным молоком настолько, насколько рекомендуют специалисты, а это может иметь плохие последствия и влияние на психическое здоровье матери.

Большинство мировых медицинских ассоциаций имеют инструкцию, которая рекомендует кормить детей грудным молоком минимум полгода.

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Но в реальной жизни не все мамы могут кормить грудью в течение этого времени. Часто, дети в возрасте 3 месяцев уже находятся на искусственном вскармливании.

Такой факт не может не давить на мам, которые слышат упреки от врачей или родственников, которые ссылаются на нормы.

У женщин может не быть молока совсем, или недостаточное количество молока, чтобы накормить ребенка по нескольким причинам. И попытка соответствовать норме может только ухудшить эмоциональное здоровье женщины.

Эксперты все чаще становятся на защиту мам, говоря о последствиях давления на женщин.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале "Уход за женским здоровьем", специалисты призвали провести дополнительное исследование материнского стресса, связанного не только с грудным вскармливанием, но и с давлением, которое получают мамы вследствие того, что чувствуют обязанность и необходимость грудного вскармливания.

Вопреки тому, что принято считать, что грудное вскармливание лучше, на самом деле во многих рекомендациях общественного здравоохранения этот вопрос занимает особое место. Американский колледж акушеров-гинекологов, например, в своих рекомендация по поддержке мам говорит, что женщины, которые не могут кормить грудью, часто испытывают переживания, а поэтому их состояние следует держать под контролем специалистов.

Однако, даже в Штатах этой проблеме все еще не удается выделить достаточно внимания, и специалисты рекомендуют пересмотреть некоторые нормы общения медицинского персонала с мамами.

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