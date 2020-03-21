Врачи смогут делать тесты на коронавирус у пациентов дома

В случае необходимости и массового распространения Covid-2019 врачи смогут проводить тесты, не перевозя их в лаборатории. Таким образом и самим пациентам не придется ехать в больницу.

Для этого Министерство здравоохранения организует усиление мобильных групп врачей. Об этом ведомство сообщает на своей странице в фейсбуке.

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Как показывает опыт стран, в которых сейчас бурлит коронавирус, 80% пациентов перенесут эту болезнь с легкими симптомами. Именно поэтому их не нужно будет госпитализировать в больницы.

В медицинские учреждения будут доставлять лиц, нуждающихся в реанимационных мероприятиях и интенсивной терапии.

Всего в Украине по состоянию на 21 марта подтвердили 41 случай заражения коронавирусом. Три человека, в которых обнаружили Covid-2019, умерли. Больше всего больных на Буковине – 25 человек, одному пациенту оттуда уже удалось выздороветь.



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