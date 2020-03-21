24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Врачи смогут делать тесты на коронавирус у пациентов дома

- Читати новину українською

В случае необходимости и массового распространения Covid-2019 врачи смогут проводить тесты, не перевозя их в лаборатории. Таким образом и самим пациентам не придется ехать в больницу.

Для этого Министерство здравоохранения организует усиление мобильных групп врачей. Об этом ведомство сообщает на своей странице в фейсбуке.

Важно В Луцке у двух человек экспресс-тесты показали положительный результат на коронавирус

Как показывает опыт стран, в которых сейчас бурлит коронавирус, 80% пациентов перенесут эту болезнь с легкими симптомами. Именно поэтому их не нужно будет госпитализировать в больницы.

В медицинские учреждения будут доставлять лиц, нуждающихся в реанимационных мероприятиях и интенсивной терапии.

Всего в Украине по состоянию на 21 марта подтвердили 41 случай заражения коронавирусом. Три человека, в которых обнаружили Covid-2019, умерли. Больше всего больных на Буковине – 25 человек, одному пациенту оттуда уже удалось выздороветь.

Як відрізнити коронавірус
Как отличить коронавирус от других болезней / Инфографика 24 канала

Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
сегодня
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Медицина Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
20 марта 17:56 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
20 марта 16:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
19 марта 20:04 Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
18 марта 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
18 марта 17:27 Фавипиравир против коронавируса: почему возникают сомнения в эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
Новости
Больше новостей
Залиште відгук