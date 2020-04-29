Врачи в Украине обеспечены медсредствами на четыре недели вперед, – Офис Президента

Украина прошла кризисный этап поставки медицинских средств, а врачи обеспечены на четыре недели вперед.

Об этом сообщил руководитель Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, пишет Офис Президента.

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Мы прошли кризисный этап. Врачи сейчас защищены на четыре недели вперед. Появляются единичные видео. Но это – не из-за того, что не поставляется продукция. Возможно, есть какая-то внутреннелогистическая проблема в Украине. Но мы привезли и обеспечили всех врачей. Мы прошли этот кризис – это была наша основная задача,

– сказал Кирилл Тимошенко.

В течение апреля государство обеспечило доставку в Украину 1,3 миллиона специальных респираторов, более 200 тысяч одноразовых костюмов, а также 250 тысяч ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи.

По мнению Тимошенко, этого удалось достичь благодаря слаженной работе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 при Офисе Президента Украины. Его пришлось создать полтора месяца назад в условиях фактического отсутствия средств защиты в украинских больницах.

"С такой ситуацией столкнулась не только Украина. Во всех европейских государствах не хватало средств защиты", – добавил он.

Заместитель руководителя Офиса Президента рассказал, что на первом этапе Украина законтрактировала доставку из Китая необходимых средств защиты для врачей. Однако это были одноразовые поставки. Впоследствии был налажен так называемый воздушный мост, что позволило завозить медсредства на постоянной основе.

Первый вид таких грузов – это гуманитарная помощь для Украины, которая закупалась на средства украинского бизнеса из специальных фондов. Второй – это средства защиты, которые покупал бизнес как гуманитарную помощь для регионов своего базирования. Третий вид – товар, который поставляли по коммерческим запросам, в частности от аптечных сетей и ритейлеров.

Также, как отметил Тимошенко, государство перенаправляло запросы в авиакомпании, с которыми бизнес имел коммерческие отношения. В то же время одной из просьб государства к авиакомпаниям стало предоставление бизнесу максимально низкой стоимости перевозки, чтобы наполнить рынок масками.

Вспомните, сколько месяц назад стоили маски – 20-25 гривен. Сегодня цена – от восьми до 11 гривен за маску. Цена уменьшилась вдвое. Почему? Потому что мы дали возможность быстро, активно наполнять рынок. Он наполнился – цена начала падать,

– сообщил заместитель руководителя Офиса Президента.



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