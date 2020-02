Врачи впервые подробно описали редкий синдром Арлекина: фото

В Нидерландах врачи рассказали о случае синдрома Арлекина у новорожденного мальчика. Во время синдрома Арлекина у человека краснеет и потеет только одна сторона тела.

Младенец родился раньше срока с патологиями сердца и легких, а синдром Арлекина проявился на третьем дне жизни, сообщает The New England Journal of Medicine.

Синдром Арлекина – что это? Синдром Арлекина – это асимметричное покраснение тела. В то время, как на одной половине тела (правой или левой – неважно) появляются все признаки эритемы (покраснение, иногда капли пота), вторая часть тела остается неизменной.

Это состояние считается безопасным, оно не нуждается в лечении и не приводит ни к каким негативным последствиям со здоровьем. Впрочем у специалистов до сих пор нет объяснения о возникновении этого синдрома.

Специалисты склоняются к мнению, что асимметричное покраснение связано с симпатической нервной системой. Это часть периферической нервной системы, которая отвечает за стресс-реакцию и вероятно, что разные половины этой системы при синдроме Арлекина работают по-разному. Врачи считают, что причиной синдрома становится именно та половина тела, у которой нет стресс-реакции.



Синдром Арлекина у новорожденного мальчика / nejm.org

Врачи из Софиевской детской больницы в Роттердаме описали развитие синдрома Арлекина у новорожденного. Младенец родился раньше срока – на 35 неделе беременности матери.

На третьем дне жизни на правой части тела ребенка появилась выраженная эритема, а левая осталась бледной. Впрочем все физиологические параметры остались неизменными, учитывая дыхания и кровообращение. Из-за этого врачи не предпринимали никаких мер, и буквально через несколько минут синдром Арлекина внезапно исчез.

Медики предполагают, что неравномерное окрашивание кожи может возникнуть как побочный эффект из-за терапии, однако это неизвестно.

