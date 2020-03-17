Врачи вынуждены выбирать, кого спасать: шокирующие детали о коронавирусе в Ломбардии

Италия больше всего среди стран Европы постараждала от вспышки коронавируса. В Ломбардии – регионе, в котором зафиксировано наибольшее количество больных – врачам приходится выбирать, кого из пациентов спасать.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал российский блогер и журналист Андрей Мальгин, который живет в Италии.

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По его словам, возможности для реанимации пациентов в Ломбардии исчерпаны. Сейчас там примерно 800 человек требуют подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких, поэтому именно их и не хватает.

Что известно о коронавирусе в Италии?

Среди всех европейских стран именно Италия пострадала от вспышки коронавируса. По официальным данным, государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником его распространения. По состоянию на 16 марта в стране зафиксировано 24 747 случаев заболевания, более 1000 человек умерли.



Сначала от коронавируса страдал только север страны, в частности регион Ломбардия. Позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация до сих пор самая страшная. Италия стала первой страной в мире, которая из-за коронавируса ввела ограничения на территории всей страны.

"На профессиональном форуме врачи-реаниматологи обсуждали, как вести себя в случае, если, например, есть определенное количество больных в тяжелом состоянии, а аппаратов на всех не хватает. Инструкция, которая действует в Италии, требует обслуживать их в порядке обращения. То есть те, кто обратятся к медикам позже, имеют меньше шансов выжить. Ведь аппарат нужно подключать срочно, вирус действует на легкие", – отметил журналист.

После обсуждения они приняли решение, что несмотря на инструкцию, будут решать эту этическую проблему следующим образом: смотреть, если пациент младший – значит у него вся жизнь впереди и его надо спасать,

– отметил Мальгин.

И подчеркнул, что шансы выжить у всех более или менее одинаковы. А в целом же за весь период распространения коронавируса в Ломбардии в медицинские учреждения попали примерно 1100 человек тяжелобольных – именно в реанимацию. Зато выписали из больниц всего более 100 человек.

Важно! Украинцам, которых спецрейсом привезли в Украину из Италии, прямо в аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19. Все 123 человека имеют отрицательный результат теста: тоесть, ни у кого коронавируса не обнаружено.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала