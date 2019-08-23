Когда рыба может быть вредной для вашего здоровья

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Вред рыбы для здоровья - случаи, когда опасно употреблять рыбу в пищу
Вред рыбы / unsplash.com

Большинство считает рыбу полезным продуктом, и это, на самом деле, так. Но есть случаи, когда она может нанести вред вашему здоровью.

1. Вызывает аллергию. Аллергией на рыбу страдают около 7% населения Земли. Она бывает у взрослых и у детей, говорится в исследованиях Имперского колледжа Лондона

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Аллергия может быть на любую рыбу – тогда приходится избегать всех рыбных продуктов, в том числе соусов и заправок. А может быть только на один вид – в таком случае другие виды есть можно.

via GIPHY

Иногда для того, чтобы произошла реакция, рыбу не обязательно даже есть: приступ может спровоцировать прикосновение к рыбе или вдыхание паров от готовящейся еды.

2. Некоторые сорта рыбы слишком жирные. Например, в 100 г лосося – 12 г жира. Чтобы не превысить дневную дозу калорий, жирную рыбу лучше не переедать.

Риба може викликати алергію
Рыба может вызвать аллергию

3. В рыбе бывают микробы и паразиты. Чтобы обезопасить рыбу, нужно готовить ее до тех пор, пока внутренняя температура куска не поднимется до 63°C. Измерить это проще всего кухонным термометром. Если его нет, готовность можно определить "на глаз": мякоть должна стать непрозрачной и легко отделяться от костей вилкой.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание Аллергия
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