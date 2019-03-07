Вреден ли анальный секс и как к нему подготовиться
Анальный секс может быть вредным, если заниматься им слишком часто, или делать это неправильно.
Практиковать его больше, чем несколько раз в месяц опасно. Если вы занимаетесь им часто и "все нормально", то это еще не говорит о том, что и дальше так будет, рассказала сексолог Ольга Василенко.
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Как подготовиться к анальному сексу
Клизму можно делать для успокоения души, но 100% чистоту вам это не обеспечит, а такие манипуляции перед сексом – не очень приятные, на нужный лад это не настроит. Для здоровья часто это даже вредно. Поэтому правильно выбирайте время для анального секса и перед этим не ешьте ничего, что размягчает кал.
Еще вам поможет душ, в случае, если надо все быстро смыть. А вообще, соглашаясь на такой вид секса, оба партнера должны понимать, что может произойти казус и реакция на него должна быть адекватной. Поэтому это или для подготовленных и опытных, или для тех, кто в очень близких отношениях. Иначе человек не расслабится, а другой не сможет адекватно среагировать.
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