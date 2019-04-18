Вреден ли прерванный половой акт

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Прерванный половой акт не вредит
Прерванный половой акт не вредит / pixabay.com

Существуют мифы, что прерванный половой акт (ППА) приводит к простатиту, импотенции, преждевременной эякуляции, ухудшает сперму. Но это не так.

Современный мир ответил на все вопросы по ППА еще в 1970 году, когда уролог Мари Кальдероне из Америки выдвинула теорию вредности ППА для простаты. Однако, Мари была честным исследователем и не стала жульничать, а честно призналась, что научных данных в поддержку ее теории получено не было, рассказала уролог Дарья Чернышева.

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Большой обзор безопасности ППА был опубликован в 1995 году, где четко определено отсутствие вреда ППА для психического и физического здоровья мужчины.

Перерваний статевий акт не шкодить здоров'ю
Прерванный половой акт не вредит здоровью

Больше никаких научных данных нет. Никому не удалось доказать, что эякуляция не в женщину – вредна, что "задержка эякуляции" приводит к простатиту, а "откладывание оргазма" – к импотенции.

Не было выяснено ни одного показателя относительного риска для развития какого-то заболевания от ППА. С учетом, что около 30% населения Земли так или иначе прибегает к этому способу, сделать выборку и проследить развитие заболеваний у этих людей не трудно, однако, никому не удалось определить связь ППА с развитием какого-либо конкретного заболевания.

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Теги: Здоровье Мужское здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Секс
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