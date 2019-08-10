Вреден ли сухой шампунь для волос

Особенность сухого шампуня заключается в том, что он позволяет привести в порядок волосы, без воды. Это удобно тогда, когда пора бежать на работу или свидание, а времени мало.

Врач-дерматолог Марина Вацик предостерегает: сухой шампунь не избавит от необходимости полноценного мытья головы.

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Преимущества сухого шампуня

поможет освежить прическу в промежутках между полноценным мытьем головы;

делает волосы более ухоженными;

дольше сохраняет цвет окрашенных волос, путем уменьшения контактов с водой и ПАВами;

создает дополнительный объем возле корня и впитывает жир, подсушивает волосы.

Состав сухого шампуня

Основа этого косметического средства – абсорбент, вещество, которое впитывает грязь и жир.

В правильных сухих шампунях роль абсорбентов играют натуральные минеральные и растительные компоненты:

белая глина

рисовый и кукурузный крахмал

экстракт овса

какао порошок.

Если Вы заметили в составе шампуня тальк, то не стоит его покупать. Все потому, что тальк хорошо абсорбирует грязь и жир, но при этом может закупорить кожу головы и спровоцировать возникновение комедонов.

Комедон – что это? Это закупоренный проток сальной железы кожным салом (себумом) и ороговевшими чешуйками эпителия. Комедоны бывают открытые и закрытые. Закрытые комедоны не выхлдят наружу и просто пальпируется под кожей как бугорок, открытые комедоны выходит наружу и путем окисления себума становится черного цвета (черные точки)

В состав сухих шампуней также входят активные компоненты, которые дополнительно ухаживают за волосами – эфирные масла, экстракты лекарственных веществ, глицерин, витамины В, С, Е.



Основа сухого шампуня – абсорбент

Иногда сухие шампуни содержат триклозан, он борется с бактериями, но вместе с тем убивает и полезную микрофлору. Поэтому используйте шампунь с триклозаном, только в тех случаях, когда врач сам назначил такой шампунь.

Как работает сухой шампунь

Сухой шампунь не содержит мыла и ПАВов. Он работает без смывания, абсорбирует из волос жир и остатки стайлинговых средств, пыль и грязь.

Как часто можно пользоваться сухим шампунем

Сухой шампунь не заменит полноценное мытье головы, поэтому его можно использовать как дополнительный уход 1-2 раза в неделю, когда нет другой возможности.

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