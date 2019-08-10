Вреден ли сухой шампунь для волос
Особенность сухого шампуня заключается в том, что он позволяет привести в порядок волосы, без воды. Это удобно тогда, когда пора бежать на работу или свидание, а времени мало.
Врач-дерматолог Марина Вацик предостерегает: сухой шампунь не избавит от необходимости полноценного мытья головы.
Читайте также: Действительно ли женщинам нельзя поднимать тяжести
Преимущества сухого шампуня
- поможет освежить прическу в промежутках между полноценным мытьем головы;
- делает волосы более ухоженными;
- дольше сохраняет цвет окрашенных волос, путем уменьшения контактов с водой и ПАВами;
- создает дополнительный объем возле корня и впитывает жир, подсушивает волосы.
Состав сухого шампуня
Основа этого косметического средства – абсорбент, вещество, которое впитывает грязь и жир.
В правильных сухих шампунях роль абсорбентов играют натуральные минеральные и растительные компоненты:
- белая глина
- рисовый и кукурузный крахмал
- экстракт овса
- какао порошок.
Если Вы заметили в составе шампуня тальк, то не стоит его покупать. Все потому, что тальк хорошо абсорбирует грязь и жир, но при этом может закупорить кожу головы и спровоцировать возникновение комедонов.
Это закупоренный проток сальной железы кожным салом (себумом) и ороговевшими чешуйками эпителия. Комедоны бывают открытые и закрытые. Закрытые комедоны не выхлдят наружу и просто пальпируется под кожей как бугорок, открытые комедоны выходит наружу и путем окисления себума становится черного цвета (черные точки)
В состав сухих шампуней также входят активные компоненты, которые дополнительно ухаживают за волосами – эфирные масла, экстракты лекарственных веществ, глицерин, витамины В, С, Е.
Основа сухого шампуня – абсорбент
Иногда сухие шампуни содержат триклозан, он борется с бактериями, но вместе с тем убивает и полезную микрофлору. Поэтому используйте шампунь с триклозаном, только в тех случаях, когда врач сам назначил такой шампунь.
Как работает сухой шампунь
Сухой шампунь не содержит мыла и ПАВов. Он работает без смывания, абсорбирует из волос жир и остатки стайлинговых средств, пыль и грязь.
Как часто можно пользоваться сухим шампунем
Сухой шампунь не заменит полноценное мытье головы, поэтому его можно использовать как дополнительный уход 1-2 раза в неделю, когда нет другой возможности.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.