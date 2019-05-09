Вредит ли кофе мужскому здоровью

Употребление кофе связывают с более низким риском развития диабета, появлением камней в почках, рака печени. Ученые решили изучить влияние кофе на репродуктивное здоровье мужчины.

Уролог Дарья Чернышова приводит данные масштабного исследования, в котором приняли участие 20 тысяч мужчин.

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Ученые изучили 28 лет, которые посвящены действия кофеина на репродуктивную функцию.

К каким выводам пришли исследователи:

1) не было обнаружено значительной связи между употреблением кофе и объем семенной жидкости;

2) не было обнаружено связи между употреблением кофе и общим количеством сперматозоидов, их концентрацией в 1 мл;

3) употребление кофе не влияет на подвижность и строение сперматозоидов;

4) в некоторых исследованиях была отмечена связь употребления кофе с уровнем хромосомных аномалий сперматозоидов и уровнем фрагментации ДНК;

5) мужчины, которые употребляли более 8 чашек кофе в день, имеют более низкую способность к оплодотворению;

6) увеличение кофеина на 100 мг / день в сравнении с обычным употреблением увеличивает риск многоплодной беременности при вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ);

ВРТ – что это? Это процедура или методы лечения бесплодия, охватывающих манипуляции in-vitro с человеческими яйцеклетками, спермой и эмбрионами для более быстрого и качественного наступления беременности.

7) употребление напитков, содержащих колу (больше 1.5 л в неделю), связывают со снижением общего количества сперматозоидов и увеличением сперматозоидов с плохим строением.

Вывод ученых: употребление до 8 чашек кофе в день не влияет на мужское здоровье, а вот большее количество может снижать функции сперматозоидов. Мужчине также лучше ограничить употребление колосодержащих напитков.

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