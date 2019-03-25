Вредны ли ежедневные прокладки

Большинство исследователей, гинекологов склоняются к мнению, что применять ежедневные прокладки совсем не нужно. Ведь для полноценной гигиены женщине нужно дважды в день подмываться и носить качественное натуральное белье.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Женщины говорят, что это удобно, однако какие бы качественные прокладки не были, они все очень плохо пропускают воздух, создавая "парниковый эффект", а это ведет со временем к нарушению флоры.

Гинеколог Ульяна Кравец “Иногда прокладку "на каждый день" используют для подстраховки накануне ожидаемого начала месячных. Пусть, но не каждый день их носить”.

Если носить такую прокладку с утра до вечера, не меняя, она создает в области половых органов благоприятную среду для размножения вредных бактерий.

Также ношение прокладок "на каждый день" может вызвать аллергию. Она проявляется зудом, раздражением кожи в области половых органов. Дело в том, что большинство "ежедневок" содержат ароматизаторы, которые нередко являются причиной аллергической реакции.

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