Время суток определяет эффект от физических нагрузок: исследование

Ученые доказали, что время суток влияет на эффективность занятий спортом и рассказали, когда физические упражнения принесут больше пользы организму.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что время суток – критическая переменная эффективности физических упражнений. Оказалось, что утренние занятия обеспечивают максимальную пользу для метаболизма скелетных мышц, пишет EurekAlert.

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Нагрузки в утреннюю пору дня насыщают клетки большим количеством кислорода и обладают омолаживающим эффектом.

Физические упражнения стимулируют обмен веществ и улучшают метаболизм. Преимущества спорта давно известны, однако идеальное время для занятий остается недостаточно изученным фактором.

Суть исследования

Новые выводы исследователи объявили после экспериментов с мышами. Ученые определили четкие изменения в метаболизме грызунов, которые происходили вечером, во время отдыха, а также утром – в фазе ранней активности.



Бег по утрам является эффективным способом улучшения здоровья / Фото: Unsplash

Результаты

Выполнение физических упражнений утром привело к лучшему усвоению углеводов и кетоновых тел, а также расщеплению жиров и окислительного расщепления аминокислот.

Наши результаты четко указывают на то, что время суток определяет влияние физических упражнений на улучшение метаболизма клеток скелетных мышц,

– говорит ученый Паоло Сассон-Корси.

Выводы имеют важное значение для терапии пациентов с метаболическими нарушениями, а также людей, которые хотят получить максимальную пользу от занятий спортом.