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Все дело в тестах: Трамп объяснил, почему в США больше всего в мире больных COVID-19

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Почему в США больше всего случаев COVID-19 - объяснение Трампа
Дональд Трамп / AP

В Соединенных Штатах наибольшее количество больных COVID-19. Вместе с тем президент Дональд Трамп нашел здесь определенный позитив. По его мнению, в США лучше и более массово тестируют людей на наличие коронавируса.

Американский лидер на пресс-конференции 19 мая высказал мнение, что "в определенном смысле хорошо", что в США зафиксировали столько случаев. Об этом сообщает BBC.

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Я не считаю это плохим знаком. Я считаю, что это в некотором смысле хорошо, потому что означает, что тестирование у нас гораздо лучшее,
– сказал американский президент.

Он также добавил, что видит в этом "признак чести" и похвалил специалистов, которые занимаются этим вопросом.

Что известно о тестировании на COVID-19 в США?
Согласно официальным данным, США провели 12,6 миллиона тестов на коронавирус. Это действительно больше, чем в любой другой стране мира.

В то же время, если считать в соотношении к количеству населения на тысячу человек, то США занимает лишь 16-е место в мире.

Как на заявление Трампа отреагировали его оппоненты

В Демократической партии слова Трампа резко раскритиковали. Там отметили, что 1,5 миллиона случаев COVID-19 в США являются свидетельствами "полного провала руководства" страны.

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Обратите внимание! По состоянию на 20 мая США являются антилидером в мире по количеству инфицированных, обнаружили уже более чем 1,57 миллиона человек. До сих пор болеют более миллиона человек. 92 тысячи из них, к сожалению, умерли. В то же время почти два миллиона американцев уже выздоровели.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус COVID-19 Тесты на коронавирус Новости Здоровье Лечение Здоровье Дональд Трамп Новости США
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