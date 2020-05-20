Все дело в тестах: Трамп объяснил, почему в США больше всего в мире больных COVID-19
В Соединенных Штатах наибольшее количество больных COVID-19. Вместе с тем президент Дональд Трамп нашел здесь определенный позитив. По его мнению, в США лучше и более массово тестируют людей на наличие коронавируса.
Американский лидер на пресс-конференции 19 мая высказал мнение, что "в определенном смысле хорошо", что в США зафиксировали столько случаев. Об этом сообщает BBC.
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Я не считаю это плохим знаком. Я считаю, что это в некотором смысле хорошо, потому что означает, что тестирование у нас гораздо лучшее,
– сказал американский президент.
Он также добавил, что видит в этом "признак чести" и похвалил специалистов, которые занимаются этим вопросом.
Что известно о тестировании на COVID-19 в США?
Согласно официальным данным, США провели 12,6 миллиона тестов на коронавирус. Это действительно больше, чем в любой другой стране мира.
В то же время, если считать в соотношении к количеству населения на тысячу человек, то США занимает лишь 16-е место в мире.
Как на заявление Трампа отреагировали его оппоненты
В Демократической партии слова Трампа резко раскритиковали. Там отметили, что 1,5 миллиона случаев COVID-19 в США являются свидетельствами "полного провала руководства" страны.
Какие бывают тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала
Обратите внимание! По состоянию на 20 мая США являются антилидером в мире по количеству инфицированных, обнаружили уже более чем 1,57 миллиона человек. До сих пор болеют более миллиона человек. 92 тысячи из них, к сожалению, умерли. В то же время почти два миллиона американцев уже выздоровели.
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