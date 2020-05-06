Все 35 новых случаев заражения коронавирусом в Днепре произошли из-за одной пенсионерки

В Днепре за минувшие сутки заболели коронавирусом 35 человек, всех их, вероятно, заразила 63-летняя женщина, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.

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3 мая женщину госпитализировала мобильная бригада медиков в инфекционную больницу №21.

Эпидемиологи установили, что все 35 человек, у которых COVID-19 был обнаружен за минувшие сутки в Днепре, контактировали с указанной пациенткой.

К тому же, по данным департамента, больная также контактировала со своим 37-летним сыном, который обратился к врачу с ОРВИ и получил положительный ПЦР-тест 1 мая. Круг его контактных лиц также устанавливают.

Всего, по состоянию на 6 мая, в Днепровской инфекционной больницы №21 находятся 79 пациентов, 69 из которых – с подтвержденным диагнозом COVID-19. Трое больных – в тяжелом состоянии. Из них к аппарату искусственной вентиляции легких подключен – 1 больной.

Какова ситуация с распространением коронавируса в Днепре

От начала эпидемии, в Днепре обнаружили 187 случаев заражения COVID-19, из которых 39 пациентов выздоровели, один человек умер.

В Днепропетровской области зафиксировано 90 случаев, из них 35 – в Днепре и 41 – в Кривом Роге. Всего по области с начала пандемии подтверждено 568 случаев из которых 4 летальные.

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