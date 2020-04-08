Все больницы и поликлиники Киева работают в штатном режиме, – Кличко

В столице придерживаются рекомендаций ВОЗ и Минздрава. Поэтому в медицинских учреждениях города сейчас оперативные вмешательства проводят только в экстренных случаях. Однако все больницы и поликлиники работают в штатном режиме. Кроме того, в Киеве значительно уменьшилось количество заболеваний гриппом и простудой.

О работе медучреждений в Киеве рассказал на брифинге мэр города Витаий Кличко.

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Хочу вас заверить, что все больницы и поликлиники в Киеве работают в штатном режиме,

– отметил Кличко.

Однако в городе придерживаются советов ВОЗ и Минздрава. Больницам рекомендовали отменить плановые операции. Их делают только в экстренных случаях.

Мэр Киева отметил, что столице хватает врачей. В частности, в городе работают 270 врачей-инфекционистов, а также больше 2 тысяч врачей скорой помощи. Ежедневно они совершают почти 1 тысячу 100 вызовов, среди которых примерно 60 – связаны с подозрением на коронавирус.

Кличко также отметил, что в городе снизилось количество заболеваний ОРВИ и гриппом. По сравнению с концом марта зафиксировали на 65% меньше случаев. Городской голова объясняет такую положительную тенденцию ограничительными карантинными мерами.

"На прошлой неделе заболели примерно 3 тысячи детей и свыше 4,8 тысячи взрослых, госпитализировали 45 человек, среди которых 41 – дети", – добавил Кличко. Процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем продолжает снижаться.

К слову, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 668 случаев заражения коронавирусом. Умерли 52 человека, выздоровели – 35.



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