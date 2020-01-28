Все четыре подозрения на коронавирус в Украине оказались гриппом

По состоянию на 28 января в Украине зафиксировали четыре случая заболеваний, которые были похожи на коронавирус. После лабораторных исследований выяснилось, что эти пациенты больны гриппом.

Об этом на брифинге сообщил и. о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

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По его словам "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" каждый час получает информацию о подозрениях на заболевание коронавирусом.

И. о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин “По состоянию на 28 января врачи-эпидемиологи зафиксировали лишь 4 случая, которые требовали дополнительной проверки. Все случаи были протестированы, выявлены грипп А или грипп. Поэтому эти случаи отнесли к ОРВИ”.

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерли 106 человек.

Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.

В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.

Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.

В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

Также власть Китая усилила контроль за въездом и выездом из Уханя и призвала туристов воздержаться от путешествий в этот город, а вот местных жителей попросили его не покидать.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам без промедления обратиться к врачу для того, чтобы точно определить вид инфекции.

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