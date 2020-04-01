Все, что нужно знать о похмелье: причины, опасные последствия и как бороться

Пожалуй, все видели хотя бы одну часть "Мальчишника в Вегасе". Четыре друга напиваются до беспамятства в городе грехов, а когда просыпаются утром – не помнят ни одной из многочисленных ночных выходок. Согласитесь: многим такая ситуация ну очень знакома. Так почему на утро после вечеринки трудно подняться с кровати, болит голова, а организм отказывается "просыпаться"– читайте в материале о похмелье

Похмелье возникает, потому что основным компонентом всех алкогольных напитков является этанол. Токсическое вещество, которое воздействует на организм как мочегонное средство. Отсюда и возникает обезвоживание. Алкоголь буквально "высасывает" из организма все соки. Именно дефицит воды является основной причиной обычных проявлений опьянения.

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Кстати: каждое похмелье – особое, и зависит оно от особенностей человеческого организма.

Восстановление водного баланса

Алкоголь растворяется только в воде, не затрагивая при этом жиров. Поэтому у двух людей, которые накануне выпили одинаковую дозу алкоголя, на утро "настроение" может различаться: так как количество воды в организмах различно, как и количество жировых тканей, и они зависят от роста, веса и образа жизни.

Ульяна Супрун, экс-и. о. министра здравоохранения Украины Прежде всего, для смягчения симптомов похмелья необходимо восстановить нормальный уровень воды в организме. Лучше всего это сделать, выпив значительное количество воды в тот же день перед сном.

Так, пополнить запасы воды в организме – самый простой способ избежать тяжелых последствий. И еще есть в запасе советы, чего не стоит делать во время вечеринки или после – чтобы избежать головной боли, тошноты, рвоты, расстройств желудка и дрожания рук. То есть наиболее частых симптомов похмелья.

Влияние курения

Во-первых: курение во время употребления алкоголя усиливает эффект похмелья. Авторы американской статьи "Зависимость от наркотиков и алкоголя" имеют две версии, почему выкуренная сигарета во время, условно, вечеринки с алкоголем делает нашему организму хуже.

Почему похмелье хуже, если вы еще и курили

Исследователи предполагают, что курение заставляет людей пить больше. Вторая причина – химические вещества в сигаретах могут усилить общий фармакологический эффект алкоголя. То есть удвоить похмелье.

Алкоголь темных оттенков

Будьте осторожны с напитками, которые имеют темный оттенок. Так, бурбон, красное вино и золотистый ром могут усугубить похмелье. Все из-за того, что побочные продукты брожения этих напитков метаболизируются организмом в формальдегид. Это высокотоксичное вещество, которое приведет к сильной головной боли и тошноте утром.

Утренняя гиперчувствительность и почему не стоит похмеляться

Напились вечером – будьте готовы к гиперчувствительности утром. Так, наш организм может плохо воспринимать яркий солнечный свет, а звуки, раздающиеся из соседней комнаты, могут раздражать и вызывать головную боль. Появляется чувство вины. Так тело борется с ацетальдегидом – токсичным побочным продуктом распада алкоголя. И этот период нужно пережить.

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Поэтому если вы считали, что утром надо похмелиться – забудьте про этот способ. Питье алкоголя утром увеличит количество токсичных веществ в крови, и лишь отсрочит похмелье на несколько часов. А еще "бутылочка чего-то легкого" по утрам способствует развитию зависимости. Даже пиво или шампанское утром не спасут от похмелья. Наоборот: пузырьки "гонят" алкоголь к крови еще быстрее, чем крепкие напитки. Поэтому и последствия утром могут быть еще тяжелее.

Мужчины и женщины

А вот женщинам рекомендуют употреблять меньше алкоголя. Все – из-за разного содержания воды в организме, о котором мы писали выше. В женском теле меньше воды, чем в мужском, но зато больше жиров (в женском организме – в среднем 60 %, в мужском – 70%).



Вода в теле женщины и мужчины / Инфографика 24 канала

Поэтому когда мужчина и женщина, которые, например, весят одинаково, выпивают то же количество алкоголя, у женщины всегда будет большее содержание алкоголя в крови, потому что для его разведения меньше воды. Поэтому похмелье на утро может быть сильнее. Кроме того, мозг женщины гораздо уязвимее к токсичным веществам алкоголя. Но осмотрительность не помешает и мужчинам.

Министерство здравоохранения "У женщин, страдающих алкоголизмом, в мозге существенно увеличенны участки, отвечающие за удовлетворение и поощрение поведения. А у мужчин наоборот. При этом алкоголь у мужчин вызывает вдвое больший выброс дофамина (медиатора, участвующего в поощрении), чем у женщин. Этим сейчас объясняют большую распространенность алкоголизма среди мужчин".

Сексуальная активность

Ну, и еще одно: алкоголь ухудшает способность мыслить рационально. Поговорка "На трезвую голову" – это удачный совет для тех, кто думает, что гениальные идеи рождаются во время употребления алкоголя. К тому же, большая доза может привести к нежелательным и страшным последствиям.

Часто при этом активируется рискованное сексуальное поведение, то есть незащищенный секс со случайными партнерами. С другой стороны, падение давления из-за сильной интоксикации иногда делает эрекцию невозможной, а алкоголизм считают предиктором (точным предвестником) сексуальных неурядиц,

– отмечают в Минздраве.

Что делать на следующий день

Еще раз вернемся к самому началу: лучше всего от похмелья помогает вода.

В идеале на следующий день надо:

хорошо питаться,

избегать алкоголя,

пить много жидкости;

еще от похмелья помогают сорбенты.

Сорбенты – это вещества, которые поглощают токсины и излишки пищи из желудочно-кишечного тракта.

Как спасаются от похмельял в разных странах

В разных странах спасаются от похмелья разными способами. Это традиции, которые уже стали стереотипами об определенных нациях.

Например, в Китае пьют холодный зеленый чай. В Штатах бегут к Макдональдсу за бутылочкой колы и гамбургером. Итальянцы, несмотря на запреты медиков, выпьют утром чашечку крепкого эспрессо. В Армении тем, кто выпил слишком много накануне, предложат густой суп с говядиной.

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В Украине похмелье лечат рассолом или же кисломолочными продуктами, и эти способы действительно помогают быстрее восстановить нарушенный обмен веществ в организме.

Безопасной дозы не существует

И напоследок: безопасной дозы алкоголя просто напросто не существует!