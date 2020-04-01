24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Все, что нужно знать о похмелье: причины, опасные последствия и как бороться

- Читати новину українською

Пожалуй, все видели хотя бы одну часть "Мальчишника в Вегасе". Четыре друга напиваются до беспамятства в городе грехов, а когда просыпаются утром – не помнят ни одной из многочисленных ночных выходок. Согласитесь: многим такая ситуация ну очень знакома. Так почему на утро после вечеринки трудно подняться с кровати, болит голова, а организм отказывается "просыпаться"– читайте в материале о похмелье

Похмелье возникает, потому что основным компонентом всех алкогольных напитков является этанол. Токсическое вещество, которое воздействует на организм как мочегонное средство. Отсюда и возникает обезвоживание. Алкоголь буквально "высасывает" из организма все соки. Именно дефицит воды является основной причиной обычных проявлений опьянения.

К теме Алкогольное отравление: как распознать и что делать

Кстати: каждое похмелье – особое, и зависит оно от особенностей человеческого организма.

Восстановление водного баланса

Алкоголь растворяется только в воде, не затрагивая при этом жиров. Поэтому у двух людей, которые накануне выпили одинаковую дозу алкоголя, на утро "настроение" может различаться: так как количество воды в организмах различно, как и количество жировых тканей, и они зависят от роста, веса и образа жизни.

 
Ульяна Супрун, экс-и. о. министра здравоохранения Украины

Прежде всего, для смягчения симптомов похмелья необходимо восстановить нормальный уровень воды в организме. Лучше всего это сделать, выпив значительное количество воды в тот же день перед сном.

Так, пополнить запасы воды в организме – самый простой способ избежать тяжелых последствий. И еще есть в запасе советы, чего не стоит делать во время вечеринки или после – чтобы избежать головной боли, тошноты, рвоты, расстройств желудка и дрожания рук. То есть наиболее частых симптомов похмелья.

Влияние курения

Во-первых: курение во время употребления алкоголя усиливает эффект похмелья. Авторы американской статьи "Зависимость от наркотиков и алкоголя" имеют две версии, почему выкуренная сигарета во время, условно, вечеринки с алкоголем делает нашему организму хуже.

Почему похмелье хуже, если вы еще и курили

  1. Исследователи предполагают, что курение заставляет людей пить больше.
  2. Вторая причина – химические вещества в сигаретах могут усилить общий фармакологический эффект алкоголя. То есть удвоить похмелье.

Алкоголь темных оттенков

Будьте осторожны с напитками, которые имеют темный оттенок. Так, бурбон, красное вино и золотистый ром могут усугубить похмелье. Все из-за того, что побочные продукты брожения этих напитков метаболизируются организмом в формальдегид. Это высокотоксичное вещество, которое приведет к сильной головной боли и тошноте утром.

Утренняя гиперчувствительность и почему не стоит похмеляться

Напились вечером – будьте готовы к гиперчувствительности утром. Так, наш организм может плохо воспринимать яркий солнечный свет, а звуки, раздающиеся из соседней комнаты, могут раздражать и вызывать головную боль. Появляется чувство вины. Так тело борется с ацетальдегидом – токсичным побочным продуктом распада алкоголя. И этот период нужно пережить.

Читайте также Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться

Поэтому если вы считали, что утром надо похмелиться – забудьте про этот способ. Питье алкоголя утром увеличит количество токсичных веществ в крови, и лишь отсрочит похмелье на несколько часов. А еще "бутылочка чего-то легкого" по утрам способствует развитию зависимости. Даже пиво или шампанское утром не спасут от похмелья. Наоборот: пузырьки "гонят" алкоголь к крови еще быстрее, чем крепкие напитки. Поэтому и последствия утром могут быть еще тяжелее.

Мужчины и женщины

А вот женщинам рекомендуют употреблять меньше алкоголя. Все – из-за разного содержания воды в организме, о котором мы писали выше. В женском теле меньше воды, чем в мужском, но зато больше жиров (в женском организме – в среднем 60 %, в мужском – 70%).


Вода в теле женщины и мужчины / Инфографика 24 канала

Поэтому когда мужчина и женщина, которые, например, весят одинаково, выпивают то же количество алкоголя, у женщины всегда будет большее содержание алкоголя в крови, потому что для его разведения меньше воды. Поэтому похмелье на утро может быть сильнее. Кроме того, мозг женщины гораздо уязвимее к токсичным веществам алкоголя. Но осмотрительность не помешает и мужчинам.

 
Министерство здравоохранения
"У женщин, страдающих алкоголизмом, в мозге существенно увеличенны участки, отвечающие за удовлетворение и поощрение поведения. А у мужчин наоборот. При этом алкоголь у мужчин вызывает вдвое больший выброс дофамина (медиатора, участвующего в поощрении), чем у женщин. Этим сейчас объясняют большую распространенность алкоголизма среди мужчин".

Сексуальная активность

Ну, и еще одно: алкоголь ухудшает способность мыслить рационально. Поговорка "На трезвую голову" – это удачный совет для тех, кто думает, что гениальные идеи рождаются во время употребления алкоголя. К тому же, большая доза может привести к нежелательным и страшным последствиям.

Часто при этом активируется рискованное сексуальное поведение, то есть незащищенный секс со случайными партнерами. С другой стороны, падение давления из-за сильной интоксикации иногда делает эрекцию невозможной, а алкоголизм считают предиктором (точным предвестником) сексуальных неурядиц,
– отмечают в Минздраве.

Что делать на следующий день

Еще раз вернемся к самому началу: лучше всего от похмелья помогает вода.

В идеале на следующий день надо:

  • хорошо питаться,
  • избегать алкоголя,
  • пить много жидкости;
  • еще от похмелья помогают сорбенты.

Сорбенты – это вещества, которые поглощают токсины и излишки пищи из желудочно-кишечного тракта.

Как спасаются от похмельял в разных странах

В разных странах спасаются от похмелья разными способами. Это традиции, которые уже стали стереотипами об определенных нациях.

Например, в Китае пьют холодный зеленый чай. В Штатах бегут к Макдональдсу за бутылочкой колы и гамбургером. Итальянцы, несмотря на запреты медиков, выпьют утром чашечку крепкого эспрессо. В Армении тем, кто выпил слишком много накануне, предложат густой суп с говядиной.

Интересно Сколько тратят украинские семьи на алкоголь: инфографика

В Украине похмелье лечат рассолом или же кисломолочными продуктами, и эти способы действительно помогают быстрее восстановить нарушенный обмен веществ в организме.

Безопасной дозы не существует

И напоследок: безопасной дозы алкоголя просто напросто не существует!

 
Министерство здравоохранения
"Алкоголь увеличивает риск деменции, рака поджелудочной, пищевода, печени, прямой кишки, молочной железы. Люди, которые чрезмерно употребляют алкоголь, имеют более высокие риски сердечно-сосудистых болезней”.
Автор: София Трощук
Теги: Медицина Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание Алкоголь Здоровая жизнь
Комментарии

Читайте также

сегодня , 03:59 Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермака
Новини України 25281
сегодня , 11:59 Жертвы коронавируса: в Черновицкой области погибли четыре человека
Лікування 4808
сегодня , 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Лікування 49444
сегодня , 12:50 В Винницкой области подтвердили 49 случаев коронавируса
Лікування 15766
сегодня , 11:47 В 2020 году на Донбассе погибли 43 военных: поименный список
Новини України 31427
сегодня , 11:52 БЦЖ и коронавирус: появилась теория, почему все так плохо в США и Италии
Лікування 2884
сегодня , 10:12 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
Лікування 21986
сегодня , 10:26 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: сюжет и трейлер 3 и 4 серий
Кіно 11574
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук