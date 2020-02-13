Все, что вы могли не знать о презервативе и самые распространенные мифы о его использовании

Сегодня Всемирный день презерватива, а уже завтра, в День святого Валентина, каждую секунду в мире будут использовать по 87 презервативов! Поэтому Ульяна Супрун рассказала, как правильно выбирать презервативы и как правильно ими пользоваться.

Презерватив – средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ предотвратить инфекции, которые передаются половым путем, и беременность одновременно. В случае правильного использования презерватива, его эффективность составляет 98%, пишет Ульяна Супрун.

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Мифы о презервативах

Презервативы не имеют срока годности.

Это не так! Чем меньше времени с момента изготовления презерватива прошло, тем более эластичным будет латекс. Более дешевые презервативы имеют срок годности 2-3 года, дорогие – 3-5 лет. После того, как срок годности истечет, риски того, что презерватив порвется, растут.



Не стоит использовать два презерватива одновременно / Фото: Unsplash

Два презерватива одновременно защищают лучше.

Наоборот, из-за трения друг о друга эффективность презерватива как средства контрацепции снижается на 20%.

Презервативы часто рвутся.

Презервативы могут порваться в следующих случаях: истек срок годности, неправильный способ использования, поврежденные целостность или форма презерватива. Соблюдайте правила пользования презервативами, чтобы избежать неприятного инцидента.

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Презервативы следует использовать только при вагинальном сексе и только с новыми партнерами.

Главная функция презерватива – защита не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, которой передаются половым путем. В частности, презерватив позволяет снизить вероятность заразиться ВИЧ.

Стоит понимать, даже если вы доверяете своему партнеру на все 100%, использовать барьерные средства контрацепции надо. Речь идет не столько о доверии, как о вашем с ним/ней здоровье.

Во время орального секса не надо использовать презерватив.

Некоторые венерические заболевания могут передаваться и через кожу или слюну. Также инфекцию можно подхватить, если во рту есть микротрещины или открытые раны. Герпес, хламидиоз, гонорея, сифилис и гепатит В – самые распространенные инфекции, которые передаются во время орального секса.

Если партнерша пьет противозачаточные гормональные препараты, можно не пользоваться презервативами.

Пользоваться презервативами нужно всегда, ведь их главная функция – барьерная защита от инфекций, передающихся половым путем. Даже если вы много лет в отношениях и доверяете друг другу, помните, что некоторые инфекции передаются от телесного контакта, через кровь или слюну.

Если я пользуюсь презервативами, точно все будет хорошо.

Неточно. Не все презервативы созданы для предотвращения беременности и инфекций, передающихся половым путем. В частности, несертифицированные презервативы не предоставляют нужной защиты. Перед покупкой проверьте наличие лицензии и соблюдение норм изготовления изделия.

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Презерватив - единственная защита против инфекций, передающихся половым путем / Фото: Unsplash

Как правильно пользоваться презервативами?

Проверьте, не повреждена ли упаковка. Ведь от этого зависит то, не порвется ли презерватив во время полового акта. Не стоит также носить презервативы в кармане брюк, в кошельке или сумке без оригинальной коробки, в которой вы их покупали. Ведь, картонная коробка будет сохранять форму презерватива, потому что помятый презерватив – это менее эффективный презерватив.

Не открывайте упаковку зубами, ножницами, ножом, ногтями. Следует осторожно открыть упаковку руками и вынуть презерватив.

Женский презерватив вставьте в вагину. Фактически механизм использования женского презерватива почти ничем не отличается от мужского, только способ его размещения.

Во время следующего полового акта используйте новый презерватив. Они одноразовые.

Обычно презервативы изготавливают из латекса, иногда – из полиуретана (для тех, у кого аллергия на латекс). Несмотря на распространенное представление о том, что презервативы бывают только мужские, существуют также и женские.

Как правильно выбирать презервативы?

Покупайте презервативы в аптеках и проверяйте срок годности. Их следует хранить в сухом прохладном месте и прятать от прямых солнечных лучей.

Подбирайте лубриканты. Их использование уменьшает трение во время секса и риски, что презерватив порвется. Но лубрикант нужен не всем. Посоветуйтесь по этому со своим гинекологом.

Подбирайте правильный размер. Да, это не миф. Мужские презервативы бывают нескольких размеров, и для правильного выбора надо измерить пенис в состоянии эрекции – длину и диаметр.

Учитывайте назначение презервативов.

Не все презервативы созданы для защиты от инфекций, передающихся половым путем, или беременности. Некоторые наоборот созданы с целью стимуляции или для развлечения (флуоресцентные, к примеру).

Говорите о контрацепции с партнером или партнершей. Умейте отказать в половом акте, если ваш партнер не хочет воспользоваться презервативом в отличие от вас. Когда речь идет о здоровье, нет неудобных тем.

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