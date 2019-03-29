"Все мужчины изменяют": опровергли самые распространенные мифы об измене

Верность – это сочетание личного выбора, силы либидо и навыков самоконтроля. Поэтому людям с сильной половой конституцией (СК) тяжелее не изменять, чем тем, у кого слабая СК, которые не хотят секса.

Также для разных людей степень измены разная. Для кого-то эротическая переписка – уже измена, а для кого-то просто способ пофлиртовать и пощекотать нервы, пишет сексолог Ольга Василенко.

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Мифы об изменах:

Все мужчины изменяют

Не все и далеко не все. И вообще, почему речь всегда только о мужчинах? А еще вопрос, зачем людям этот миф. Может, чтобы оправдать свою распущенность или своего неверного партнера?

Мужчины изменяют чаще женщин

Нет, это не так. Ибо с кем тогда изменяют мужчины? С мужчинами? Это абсурдно утверждать, что мужчины полигамны, а женщины моногамны. Мы как бы все люди и от природы, не поверите, все полигамны. Но наш интеллект и отличает нас от животных! А интеллект – это выбор. И придержать свой темперамент или перенаправить его – это всегда ВЫБОР! Но удобнее же прикрыться "природой".

Женщины в изменах ищут эмоций, а мужчины просто секса

Точно нет. И те, и другие могут искать и то, и другое. Хватит уже женщин поднимать до небес, а мужчин смешивать с грязью. Иначе скоро на место феминизма придет "муженизм". Чтобы поддержать мужчин в их борьбе на честь

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Измена означает нелюбовь

Сексолог Ольга Василенко "Сразу возникает второй вопрос. Уверены ли вы, что то, что для вас любовь является любовью, для другого человека? Отсюда и ответ. Посадите перед собой человека, который стабильно изменяет жене и услышите, какая она у него замечательная и как он ее любит. Поэтому такие строгие установки могут привести к разрыву отношений без рассмотрения проблемы".

Мы принадлежим друг другу

"Я умру, если узнаю, что он полюбил другую". Умирать зачем? Никто не может обещать любовь на всю жизнь. Так, к этому нужно стремиться, над отношениями нужно работать. Но зачем же умирать, если человек решит создать другие отношения? Поймите, ваши партнеры не ваша собственность!

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