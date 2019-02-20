Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать

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Крепатура – боль в мышцах
Крепатура – боль в мышцах / poddavleniem.ru

Каждый человек испытывал неприятные последствия слишком активной работы на даче или слишком интенсивных тренировок в спортзале. Это крепатура, которая может на несколько дней выбить человека из колеи.

Об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказал Олег Малетич, врач ортопед-травматолог Медицинского центра "Медикавер".

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Итак, крепатура – болезненные ощущения в мышцах после интенсивной физической работы.

Почему возникает мышечная крепатура?

Мышечная крепатура возникает после нерегулярной, внезапной, силовой нагрузки и сопровождается:

  • выделением молочной кислоты, которая накапливается в мышцах во время занятия спортом;
  • микротравмированием мышечных волокон, степень повреждения которых зависит от интенсивности и продолжительности тренировок.

Помогает ли крепатура росту мышц?

 
Ортопед-травматолог  Олег Малетич
“Крепатура не помогает наращивать мышцы, а становится помехой. Ведь при болях в мышцах полноценная тренировка становится более сложной и соответственно менее эффективной, так как мышечная работоспособность и сила резко снижаются. Если в течение определенного периода занятий спортом крепатура исчезает, то это означает, что мышцы адаптировались к нагрузке. Поскольку натренированные мышцы не знают крепатурной боли”.

Что делать, чтобы снять/уменьшить болевые ощущения?

  • Кинезиологическое тейпирование – метод быстрого и эффективного лечения, который помогает уменьшить усталость и боль в мышцах на 70-80%. Он стимулирует кровообращение, уменьшает отек. Мышечный тонус поддерживается на необходимом уровне, причем амплитуда движения абсолютно не ограничивается. Исключает возможность растяжений мышц.

Кінезіологічне тейпування
Кинезиологическое тейпирование поможет снять болевые ощущения

  • Ударно-волновая терапия стимулирует кровообращение, способствует ускорению заживления микротравмированных мышечных волокон и таким образом также помогает справиться с болями в мышцах.
  • Регулярная дозированная физическая нагрузка.

Должна ли крепатура сопровождать каждое силовое занятие спортом?

 
Ортопед-травматолог Олег Малетич
“Нет! Поскольку от длительной перегрузки силовыми занятиями происходит постоянное микроповреждение мышечных волокон. Это может привести к воспалительным процессам мышцы (миозитам, тендинитам)”.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: Здоровье 24
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