Всё о крепатуре: почему болят мышцы после тренировки и что с этим делать
Каждый человек испытывал неприятные последствия слишком активной работы на даче или слишком интенсивных тренировок в спортзале. Это крепатура, которая может на несколько дней выбить человека из колеи.
Об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказал Олег Малетич, врач ортопед-травматолог Медицинского центра "Медикавер".
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Итак, крепатура – болезненные ощущения в мышцах после интенсивной физической работы.
Почему возникает мышечная крепатура?
Мышечная крепатура возникает после нерегулярной, внезапной, силовой нагрузки и сопровождается:
- выделением молочной кислоты, которая накапливается в мышцах во время занятия спортом;
- микротравмированием мышечных волокон, степень повреждения которых зависит от интенсивности и продолжительности тренировок.
Помогает ли крепатура росту мышц?
Что делать, чтобы снять/уменьшить болевые ощущения?
- Кинезиологическое тейпирование – метод быстрого и эффективного лечения, который помогает уменьшить усталость и боль в мышцах на 70-80%. Он стимулирует кровообращение, уменьшает отек. Мышечный тонус поддерживается на необходимом уровне, причем амплитуда движения абсолютно не ограничивается. Исключает возможность растяжений мышц.
Кинезиологическое тейпирование поможет снять болевые ощущения
- Ударно-волновая терапия стимулирует кровообращение, способствует ускорению заживления микротравмированных мышечных волокон и таким образом также помогает справиться с болями в мышцах.
- Регулярная дозированная физическая нагрузка.
Должна ли крепатура сопровождать каждое силовое занятие спортом?
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