Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться

По статистке, 50% людей, которые употребляют алкоголь, периодически испытывают на себе похмелье – состояние алкогольного отравления, которое нарушает функционирование всего организма. Часто люди в этом состоянии нуждаются в неотложной помощи и поддержке.

Здоровье 24 обратилось к доценту кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Сергея Акентьева, нарколога Олега Страшока и психолога Виктории Скуратовой, чтобы выяснить, что такое похмелье, почему оно возникает, как его лечить и что делать, чтобы не возникало такого состояния.

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Прежде чем говорить о последствиях алкогольного отравления, стоит напомнить, что в организме человека существует специальная система детоксикации, которая очищает организм от токсинов. Эта система представлена ​​кооперативной деятельностью системы иммунитета, печени и экскреторных органов: почек, желудочно-кишечного тракта, легких и кожи. Последние выводят из организма токсические вещества. Система детоксикации запускает процессы биотрансформации (преобразования) токсинов, результатом которых является образование менее токсичных веществ, которые легко выводятся из организма.



Похмелье – очень опасное состояние, которое нужно лечить // фото: Vincarta

Однако, к сожалению, существует еще один путь превращения чужеродных веществ – так называемый "летальный синтез". В результате расщепления таких веществ, как метиловый, этиловый спирты, этиленгликоль, фосфорорганические соединения, образуются более токсичные метаболиты, что, собственно, и предопределяет, отравления. Например, при отравлении этиловым спиртом, в результате его биотрансформации образуется ацетальдегид, который в 10 раз токсичнее чем сам спирт.

Симптомы похмелья

Состоянием похмелья принято считать ряд субъективно неприятных ощущений или симптомов, которые возникают через несколько часов или на следующий день после употребления алкоголя.

Похмелье – симптомы Сильная головная боль пульсирующего характера;

Сухость во рту, изжога, жажда;

Сердцебиение, нарушение ритма сердца;

Усиленное выделение мочи, нарушение стула;

Резкое психическое восприятие окружающей среды, дрожание конечностей и всего тела, раздражительность;

Покраснение глаз, чувствительность к свету и шуму, потеря аппетита;

Депрессия, может охватить так называемая "адреналиновая тоска" – чувство вины, ощущение, что накануне сделал что-то неподобающее и неправильное.

Причины возникновения похмелья

Такое положение, как правило, возникает в случае употребления алкоголя в дозах, значительно превышающих индивидуальные возможности человека окислить весь алкоголь. Это провоцирует накопление токсичного ацетальдегида.

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При его взаимодействии с дофамином и норадреналином образуются тетрагидроизохолины, а с триптофаном – карбонилы. Эти вещества имеют галлюциногенную и психотропную активность. Ацетальдегид в больших дозах вызывает потерю сознания, чувствительности и двигательной активности. Таким образом, похмелье есть не что иное, как отравление уксусным альдегидом.

Вид употребленного напитка (коньяк, бренди, виски, джин, текила, самогон и т.п.) не влияет на тяжесть состояния похмелья. Здесь имеет значение превышения индивидуальной пороговой дозы. Считается, что критическая доза риска возникновения похмелья у здоровых людей составляет 1 грамм этилового спирта на 1 килограмм массы тела.

Так, для взрослого мужчины, вес которого составляет 80 килограммов, указанная доза риска составляет 80 миллилитров чистого этилового спирта или 200 миллилитров водки.

Психолог Виктория Скуратова "Также употребление алкоголя может вызвать обострение хронических заболеваний, таких как: хронический панкреатит, хронический холецистит, хронический гастрит, хронический гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и другие. Также злоупотребление алкоголем плохо влияет на функцию почек, поэтому, если в анамнезе были почечные болезни, то следует употреблять алкоголь с большей осторожностью".

Как пить, чтобы не было похмелья

Можно ли избежать такого состояния? Можно. Идеально – не употреблять алкоголь и предотвратить отравление, а также те неприятные ощущения, связанных с похмельем. Когда вы употребляете алкоголь, то необходимо помнить о критической дозе возникновения похмелья и индивидуальной мере, которую желательно разделить на вечеринке.



Если не превышать индивидуальную дозу алкоголя – похмелья можно избежать // фото: talkspace

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Также важно соблюдать следующие правила:

Позволять себе с каждым тостом принять один глоток спиртного. Избегать употребления алкоголя на пустой желудок. Не смешивать разные напитки (шампанское и виски, водку, вино и пиво). Обязательный перекус до и после алкоголя. Запивать апельсиновым или вишневым соком, негазированной минеральной водой. Не забывать прерывать трапезу для пребывания на свежем воздухе, для активного движения и общения.

Доцент Сергей Акентьев "Основное: трапеза и употребление алкоголя – это не самоцель, это не способ себя отравить, а способ цивилизованного, культурного времяпрепровождения в коллективе. Бывалые рекомендуют перед употреблением алкоголя съесть одну чайную ложку сливочного масла с одним яйцом. Это вас защитит от быстрого опьянения".

Крепкий алкоголь реже вызывает похмелья. Его чаще вызывают сладкие напитки, коктейли и другие. Сивушные масла, содержащиеся в самогоне, темном пиве, текиле, виски, также усиливают похмелье. Никогда не стоит смешивать разные напитки и запивать алкоголь газировкой.

Нарколог Олег Страшок "Также большое значение имеет общее состояние организма и возможность хорошо отдохнуть, поспать. Если такой возможности нет, не рекомендуется употреблять алкогольные напитки. Также стоит воздержаться от употребления, если есть плохое самочувствие, болезненное состояние. Категорически запрещается употреблять алкоголь в банях и саунах".

Как избавиться от похмелья

В случае возникновения симптомов похмелья, болевые ощущения во время похмелья может ослабить ацетилсалициловая кислота: "Упсарин Упса", "Аспирин-С". Но в больших количествах их употреблять нельзя, так как может возникнуть язвенное кровотечение. Кроме того, передозировка способствует развитию головокружения, тошноты, боли в желудке, а также снижение остроты зрения и слуха.

Не будет лишним употребление обычного активированного угля (5-7 таблеток) или других абсорбентов ("Энтеросгель", "Атоксил"). Улучшить эмоциональное состояние и работу мозга помогут препараты "Глицин" или "Фосфоглив".



Похмелье нельзя побороть алкоголем // фото: news.tj

В случае возникновения тошноты и позыва к рвоте, лучше не сдерживать себя и опорожнить желудок. Категорически запрещается бороться с похмельем с помощью алкоголя. Это только ухудшит состояние.

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Оптимальным является ограничение активности, желательно в состоянии сна. При наличии похмельной жажды вместо обычной воды предпочтение отдается использованию капустного или огуречного рассола, которые считают оптимально сбалансированными растворами солей калия и натрия. Это способствует протеканию окислительно-восстановительных реакций в печени.

Доцент Сергей Акентьев "Эффективными средствами облегчения похмелья являются – гранатовый или яблочный соки, мед, растворенный в воде, с добавлением лимона. Обычную воду можно употреблять с 3-5 таблетками "Аспаркама" или "Панангина" для регуляции содержания калия и магния. Также одним из простых средств может быть слабый раствор соды (пол-ложки пищевой соды на стакан воды), который нормализует сдвиг кислотно-щелочного равновесия. Полезно употреблять молоко или кефир для связывания и прекращение всасывания токсинов, которые накапливаются в кишечнике, или заменить мясным бульоном".

Традиционные крепкий кофе и чай могут ухудшить состояние похмелья, вызвав осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (синдром "праздничного сердца"). Поэтому употреблять стимулирующие напитки категорически запрещено.

Психолог Виктория Скуратова "Во-первых, следует прислушаться к своим желаниям. Если человеку хочется спать, то нужно спать; если человеку хочется есть – то следует поесть, но если этого делать не хочется, то заставлять себя не надо. Во-вторых, следует придерживаться диеты. Исключить: жареное, острое, жирное, соленое. Это должны быть овощи или мясо на пару, каши, диетические супы. В-третьих, стоит пить побольше воды. Идеально подойдет столовая вода, такая как "Поляна Квасова", "Боржоми". Вода поможет снять интоксикацию и уменьшить обезвоживание".

Подчеркиваем, что летальная доза алкоголя составляет от 4 до 12 граммов на килограмм (в среднем 300 мл 96% этилового спирта при отсутствии толерантности к нему). Алкогольная кома развивается при концентрации этилового спирта в крови около 3 промилле, а смертельной концентрацией является 5-6 промилле.

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