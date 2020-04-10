Все о женском оргазме, фригидности и мастурбации: откровенное интервью с сексопатологом

Материал Здоровью 24 предоставил Куншт – это украинское научно-популярное медиа, которое сочетает науку и искусство.

Также на тему: Как отсутствие секса влияет на организм: тревожные симптомы

Куншт: Что такое сексопатология? Каковы основные проблемы отрасли? Который научно-медицинский интерес сексопатолога, и ваш в частности?

Психиатр-сексопатолог Георгий Селюков “Есть два очень близких термина: сексология и сексопатология. Сексология – это мультидисциплинарная энциклопедическая наука, которая предполагает знание этим человеком многих вопросов. Грубо говоря, это наука о принципах, механизмах, особенностях реализации сексуальности у людей с учетом их характера, сексуального опыта, половой конституции”.

Сексопатология – это раздел клинической медицины, изучающий расстройства сексуальности – от функциональных до структурно-органических – для их диагностики, лечения и профилактики. Некоторые болезни даже нуждаются в оперативном вмешательстве. Например, болезнь Пейрони – когда в половом члене срастается соединительная ткань (вплоть до фиброза и рубцевания), что существенно осложняет половую жизнь мужчины. Существуют гормональные сбои, которые требуют фармацевтической коррекции.



Сексопатология помогает решить многие проблемы / unsplash.com

Кроме того, есть проблемы, связанные с "капитанским мостиком", то есть обусловленные неправильным восприятием, психотравмой, неверной оценкой своих возможностей. И то, и другое являются проявлениями сбоя, расстройствами сексуальности. Все это относится к разделу "сексопатология". Разделение этих двух ветвей является достаточно условным, но очень существенным. Одна из проблем заключается в том, что часто люди, которые, наконец, обращаются ко мне с определенными проблемами, не знают, к кому идти – к сексологу или сексопатологу. Но то и другое – это ветви одного дерева, имеющие общий корень.

Относительно научно-медицинских интересов, то мне сложно оценить интересы всех сексопатологов, поскольку здесь много мотивационных параметров. Мне коллеги часто говорят: "Ты – женский доктор". Это правда, ко мне в 90 % случаев идут женщины. Но это не значит, что у женщин больше проблем, чем у мужчин. Лозунг на моем сайте: партнерство мужчины и женщины в замужестве и вне брака.

То есть меня заинтересовал "двуликий Янус" (мифологический персонаж; символизирует двойственность человеческой природы – прим. ред.) – андрогины, которые соединились (также персонажи греческой мифологии; существа, сочетающие в себе мужские и женские признаки-прим. ред.). Очень часто, когда говорят о сексуальности, то предполагают наличие половых актов.

Считается, что вагина и фаллос – это вся сексуальность. В этом заключается главное заблуждение, поскольку соединяются, прежде всего, два характера, две судьбы. Меня интересует такого типа единение, которое предполагает выбор, гармонию, проблемы, нарушающие эту гармонию, включая физическую гармонию. На проблемы с которой часто обращают внимание и приходят ко мне.

Женская фригидность: почему возникает и какие последствия?

Куншт: Основная тема, которая нас интересует, – это женская фригидность. С этим понятием связано много мифов, поэтому можете ли вы прокомментировать, что этот термин обозначает, какая возможная причина и последствия этого явления?

Георгий: Frigidus переводится с латыни как "холодный". Термин этот является сборным и обозначает много состояний. Чаще всего у "фригидной" женщины есть относительная аноргазмия, то есть коитальная аноргазмия – оргазм испытывать она может, но не в партнерстве с мужчиной. Такая женщина является "разбуженной", не фригидной, поэтому здесь надо аккуратнее пользоваться сроками. А в быту "фригидная" – значит, не знает, не умеет, не имеет полового влечения и оргазма.

Принципиальным отличием мужской и женской сексуальности является то, что природа создала для живых созданий определенные "бублики" и "морковки", которые побуждают живое существо к какой-либо деятельности. Утолить жажду или голод и так же получить кульминацию – оргазм – как вознаграждение. Это побуждает людей к коитусу (соитию) и, как следствие, продолжению рода.



Много женщин испытывают проблемы с оргазмом / unsplash.com

Поэтому мужчины получают эту награду с момента начала сексуального взаимодействия. Первая эякуляция – это обычно и первый оргазм. А в начале сексуальной активности даже может быть оргазм без эякуляции. Типично, что человек уже в начале половой жизни через замещающие формы реализации половой энергии (например, мастурбацию) получает автоматическую способность достичь кульминации, "получить морковку".

Женщина обычно стартует не сразу, а постепенно. Интервал от начала осознанной генитальной (сексуальной – прим. ред.) деятельности к первому оргазму у разных женщин существенно различается…

Американская бизнесвумен, девять внуков, пять детей, первый оргазм получила в 74 года во время вагинального осмотра онкогинеколога

Куншт: Вы имеете в виду – от первого полового акта?

Психиатр-сексопатолог Георгий Селюков “Сексуальность – это не только половые акты. Мы говорим об осознанном формате реализации сексуальности, как мастурбация, петтинг. Это также сексуальная деятельность. Женщины, например, могут и во время петинга получить оргазм. Оргазмы могут возникать даже во время ночного сна”.

Старт полноценной сексуальной жизни у женщины происходит не сразу с момента начала осознанной сексуальной деятельности. Это типично, что только через некоторое время к этой женщине придет способность получить кульминацию в виде оргазма. Но это время может быть очень коротким, два-три контакта, а может быть очень длинным. В специализированной литературе есть такой пример: американская бизнесвумен, девять внуков, пять детей, первый оргазм получила в 74 года во время вагинального осмотра онкогинеколога.

Читайте также: Как заниматься сексом во время пандемии коронавируса

В то же время, в моем врачебном опыте была ситуация, когда трехлетняя девочка переживала, со слов ее матери, "припадки", она падала на диван, охватывала коленки локтями, сжималась, напрягалась, краснела, потела, потом расслабилась и удовлетворенно улыбалась. Ребенок, скорее всего, испытывал миотонический оргазм.

Она еще маленькая, не знала значения слова "секс", но ее организм уже стартовал – во время напряжения мышц влагалища, промежности и живота возникает оргастичний разряд (сокращение мышц матки и влагалища во время оргазма – прим.ред.). То есть "пробудиться" можно и в 5, и в 70 лет.

Куншт: Хотите ли вы сказать, что понятие "фригидность", как мы его знаем, нет?

Георгий: В этот термин вписывают все расстройства реализации женщиной своей сексуальности, включая неспособностью в принципе иметь оргазм. Это называется конституционная аноргазмия. Таких женщин примерно 0,5 % населения.

Куншт: От чего эта принципиальная неспособность может зависеть?

Георгий: Я могу только констатировать факт – так захотела Матушка-природа. Нет научных исследований, которые бы показали, что именно на это повлияло. Я не знаю, приговор это или нет, поскольку бывают случаи, как с той 74-летней американкой. Почему один человек рождается с голубыми глазами, а другой с карими? Откуда это берется? Вы скажете: генетически.

Возможно, что эта проблема генетическая, а может, во время родов что-то произошло или произошел какой-то внутриутробный процесс. Может, на начальном этапе сексуального опыта женщина получила ложную информацию, которая ей в дальнейшем помешала. Поэтому большинство женщин проходит этап так называемой ретардированной аноргазмии (запаздывающей – прим. ред.) – то, что мы только что описывали. Оргастичная функция пробуждается не сразу, а через определенное время. В принципе, все женщины могут иметь оргазм, потому что физиология оргастического разряда одинакова у всех: есть центр, есть нервные волокна, настроение, есть физическая стимуляция эрогенных зон.



Сексуальное образование очень важно в современном мире / unsplash.com

Но поиск гармоничного сочетания – это задание, осуществить которое чрезвычайно сложно, поскольку оно опирается на множество параметров и огромное количество дескрипторов: национальные традиции, сексуальный опыт, половую конституцию и еще много факторов. К тому же, одинаковые условия могут на каждого по-разному влиять.

Поэтому среди женщин с ретардированной аноргазмией могут быть женщины, которых называют фригидными, но они не являются таковыми. Обычно в таких случаях речь идет или о ретардованной аноргазмии, или о коитальной, когда женщина уже знает, что такое оргазм, умеет его чувствовать, но не в половом акте с мужчиной. Таких женщин, к сожалению, процентов 40.

Им необходимы дополнительные усилия: мануальные, совместные, секс-игрушки... Вот почему собирательный термин "фригидность" обычно требует уточнения. Важно понимать, что это не приговор, не ярлык, который можно вешать на лоб каждой второй женщине.

Отсутствие оргазма и здоровье

Куншт: Могут ли у женщин, которые являются аноргазмичными, быть проблемы со здоровьем?

Психиатр-сексопатолог Георгий Селюков “Это очень распространенный аргумент, что происходит в исследованиях. Так, существуют определенные данные о том, что женщина, которая не получает оргазм, может иметь проблемы с физическим здоровьем. Но если она никогда его не испытывала, то это весьма маловероятно, ведь она не знает, что это такое”.

Однако для женщины, которая "разбужена", тем более мультиоргастична, – это проблема и психологическая, и физиологическая. Женщина постоянно (или очень часто) испытывает эмоциональное напряжение, которое не завершается оргастичним "разряжением", и наступает сексуальная фрустрация, вследствие чего может меняться даже характер!

Диспропорции, возникающие между ожиданиями и реализацией, отсутствии (или значительном дефиците) оргазма в партнерских отношениях, по моему мнению, еще недостаточно аргументированы в литературе. Мы не говорим о дистрофии сердечной мышцы или потере кальция из костей – проблемы сначала возникают на функциональном уровне, а не на структурно-органическом.

Но длительная дисгармония не исключает возможности формирования гормонального дисбаланса и других изменений в организме такой женщины. Аноргазмия порождает множество проблем эмоционального типа, которые базируются на душевной дисгармонии. Для женской сексуальности психологическая сатисфакция важнее.

Куншт: Насколько возможно возникновение онкозаболевания?

Георгий: Статистикой не владею, но в специальной литературе есть указания на то, что фибромиомы (доброкачественная гормонозависимая опухоль (узел) в мышечном слое матки – прим. ред.) в определенной степени связаны с нереализованной сексуальностью. Но имеет ли это прямую связь с отсутствием оргазма? Такие исследования пока не проводились. Как-то оно влияет, но статистически достоверно сказать, что у всех возникает какая-то онкопатология, нельзя.

Важность сексуального образования

Куншт: Можете ли вы сказать, что проблемы с реализацией сексуальности какой-то степени зависят от уровня сексуального образования, осведомленности в целом? Как они связаны с уровнем сексуального образования?

Георгий: Нет прямой зависимости. Так, информационный компонент сексуальной гармонии есть, но это обычно в определенной степени нейтрализуется в течение роста партнерского сексуального опыта.

Есть еще одно заблуждение: о вагинальном и клиторальном оргазме. Все эрогенные зоны интегрируются. То есть сексуальное возбуждение формируется благодаря интеграции ощущений из разных эрогенных зон. Чаще всего удельный вес эротизации принадлежит клитору, но не только. Пропорции могут быть разные, во влагалище есть зоны: точка G, точка А, точка U, задний свод влагалища, задняя спайка, которые у разных женщин по-разному реагируют на сексуальную стимуляцию.

И в процессе накопления сексуального опыта какая-то зона может стать для этой женщины более актуальной или более привычной. Это не значит, что других нет, но эта для нее приоритетна. Поэтому разделять оргазмы на вагинальный и клиторальный неправильно. Еще один аспект: анальный оргазм? Есть такой. Но 90 % женщин крайне отрицательно относятся к стимуляции ануса, а особенно к анальным проникновениям.

Но тоненькая пленочка между анальным отверстием и влагалищем позволяет члену стимулировать кроме анального кольца еще и вагинальные эрогенные зоны: точка А, точка G. Мне известна клиническая ситуация, когда женщина получает только анальный оргазм, другие – нет. Это разделение на вагинальный и клиторальный я бы назвал по-другому: оргазм коитальний (партнерский), который возникает во время полового акта; и клиторальный оргазм, который возникает в случае альтернативной стимуляции клитора (например, мануальной или куннилингуса).

Также на тему: Как разнообразить секс: для чего используют анальные пробки и как это правильно делать

Женщина считает, что она фригидна на основании того, что в половом акте с мужчиной не испытывает оргазма

Георгий: Стартовый дефицит информации также может приводить к проблемам. Например, опасения женщины относительно первого шага (сексуального дебюта), когда во время попыток полового акта под влиянием страха возникает неконтролируемое защитное напряжение мышц гениталий, промежности, живота, что препятствует проведению генитального контакта.



Недостаток информации о сексуальности может вызвать много проблем / unsplash.com

Такое состояние называется "вагинизм". Мне известны случаи семей, которые несколько лет находились в целомудренном браке, пользуясь только альтернативными методами реализации сексуальности. Это может быть обусловлено различными факторами. Например, девушка пришла к гинекологу, и ей грубо начали проводить исследования; или грубая попытка дефлорации (разрыва девственной плевы – прим. ред.), или изнасилование.

Или дезинформация: что-то прочитала ужасное или услышала о половом акте, и постепенно из этого формируются чрезмерные опасения. А когда еще и была неудачная попытка дефлорации, они (опасения – прим. ред.) усиливаются. Повторные усилия уже с партнером "забивают гвоздь" аж до шляпки.

Сама мысль о том, что нужно вступить в половой акт, уже вызывает спазм. Это неадекватная, неправильная установка на интерпретацию генитальных взаимодействий, которая может быть вызвана также и дезинформацией.

Куншт: А это состояние как-то связано с аноргазмией?