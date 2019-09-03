Все по кругу: почему повторяем старые ошибки в новых отношениях

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Почему повторяем старые ошибки в новых отношениях
Почему повторяем старые ошибки в новых отношениях / thesun.co.uk

Люди остаются верными своему характеру, когда меняют партнеров и погружаются в новые романтические отношения – заявили канадские ученые.

В исследовании, которое длилось на протяжении восьми лет, Мэттью Джонсон (Matthew Johnson) и Франц Нейер (Franz Neyer) опросили 554 человек, пишет Journal of Family Psychology.

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Ученые анализировали характер романтических отношений в четыре периода:

– за год до развода с первым партнером (средняя продолжительность отношений к этому моменту составляла три года) и в их последний совместный год,

– в начале новых отношений и через год после этого.

В общем исследователи сосредоточились на семи аспектах романтических взаимоотношений:

  • удовлетворение отношениями,
  • удовлетворение сексуальной жизнью,
  • количество половых контактов,
  • субъективная оценка нестабильности отношений (опрос типа "Думали ли вы когда-нибудь, что вашим отношениям что-то угрожает?"),
  • частота конфликтов,
  • степень доверия,
  • положительное отношение к партнеру.

Также эксперты учли пол и возраст участников, продолжительность первых отношений во время исследования.

Выяснилось, что в новых отношениях менялись только два аспекта – росла частота сексуальных контактов, а также откровенное восхищение партнером. Для определения последнего участники отвечали на следующие вопросы: "Насколько вы цените своего партнера?" и "Насколько вы им восхищаетесь?".

via GIPHY

Все другие аспекты не менялись.

С одной стороны, люди, судя по всему, на своих ошибках не учатся, из-за чего старые проблемы переходят из одних отношений в другие. С другой стороны, наличие партнера в романтических отношениях может указывать на стабильность характера человека, его желаний и ожиданий в отношении партнера и отношений.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология исследования
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