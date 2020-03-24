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Все работает, но людей почти нет, – украинец рассказал, как сейчас живет Италия

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Ограничительные меры из-за коронавируса в Италии становятся более строгими, в частности – растут штрафы за нарушение карантина. Кроме того, к власти поступила на рассмотрение петиция о запрете всех туристических поездок по стране до 31 июля.

Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказал украинец Владислав Ковальчук, который живет в Милане.

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Он подчеркнул, что без необходимости выходить на улицу – абсолютно запрещено. Даже в магазин, если два человека живут вместе, может выйти кто-то один из них. "Мои знакомые пошли вдвоем, вместе возвращались, их встретила полиция и оштрафовала на 206 евро", – отметил Ковальчук.

Итальянцы сами отказались от общественного транспорта и самоизолировались. Метро работает, автобусы также, все придерживаются графика. Но там почти никто не ездит – обычно один или два человека. Разве что утром, возможно, чуть больше,
– заверил украинец.

И объяснил: все очень испугались, когда от вируса в стране в день начало умирать по 800 человек, а ежесуточно его обнаруживали более чем у 6 тысяч человек. Поэтому сейчас итальянцы стараются вообще не выходить из дома. Однако есть случаи, когда люди, особенно те, кто находится в группе риска, нарушают условия карантина.

Важно! Общее количество зараженных в Италии достигло 64 тысячи человек. Однако глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что количество больных может быть в 10 раз больше. Ведь в разгар пандемии проверка зачастую ограничивалась людьми, которые обращались в больницу.

Коронавирус в Италии: что известно

  • Уже второй подряд день количество зафиксированных новых заражений коронавирусом и случаев смерти в стране уменьшается.
  • Итальянцам можно выходить на улицу только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях нужно иметь соответствующее разрешение.
  • Коронавирусом заразились по меньшей мере 2629 медицинских работников, 13 из них умерли.

Порушення карантину
Где наказывают лишением свободы за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Италии: за сутки умерли 743 человека
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Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
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