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Все украинцы, которые будут возвращаться из-за границы будут проходить экспресс-тест

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Все граждане Украины, которые эвакуируются из-за рубежа, будут проходить обязательное экспресс-тестирование на коронавирус Covid-2019/

Об этом во время брифинга заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, возвращать украинцев из-за границы становится все сложнее из-за проблем с логистикой.

 
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
“Уже в ближайшее время въезд граждан на территорию Украины будет возможен только после прохождения экспресс-теста на коронавирус. Мы с одной стороны должны и будем помогать украинцам, а с другой мы не можем допустить стремительного попадания в Украину дополнительных источников вируса”.

Он также призвал всех граждан, которые негативно реагируют на возвращение украинцев, подумать о них, о их родителях и детеях этих людей. Они имеют право быть дома рядом с семьей.

 По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 78 случаев.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Путешествия МИД Украины Здоровье Новости Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Дмитрий Кулеба – новости
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