Все украинцы, которые будут возвращаться из-за границы будут проходить экспресс-тест
Все граждане Украины, которые эвакуируются из-за рубежа, будут проходить обязательное экспресс-тестирование на коронавирус Covid-2019/
Об этом во время брифинга заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, возвращать украинцев из-за границы становится все сложнее из-за проблем с логистикой.
Он также призвал всех граждан, которые негативно реагируют на возвращение украинцев, подумать о них, о их родителях и детеях этих людей. Они имеют право быть дома рядом с семьей.
По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 78 случаев.
Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 Канала
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