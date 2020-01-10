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Всего одна бессонная ночь повышает риски болезни Альцгеймера

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Недостаток сна является фактором развития Деменции / unsplash.com

Шведские ученые доказали, что всего одна ночь без сна повышает риски развития болезни Альцгеймера. Бессонная ночь способствует повышению уровня тау-белка в крови человека.

В эксперименте, о котором рассказывает EurekAlert, приняли участие 15 здоровых молодых мужчин со средним возрастом 22 года. В обычной жизни они регулярно спали 7-9 часов, однако в рамках эксперимента ученые изменили их привычки.

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Как проводили исследование

В первом этапе ученые имитировали их привычную жизнь: добровольцы спали положенное количество времени в течение двух суток. Затем ученые оценили образцы крови на уровень тау-белка. На втором этапе мужчинам запретили спать во вторую ночь. Вместо этого они смотрели фильмы и разговаривали.

После бессонной ночи уровень тау был выше в среднем на 17% у всех участников. Для сравнения: после полноценного сна тау повышался лишь на 2%.

Тау-белок считается биомаркером болезни Альцгеймера. Накапливаясь в мозге в течение многих лет, он сворачивается в нейрофибриллярные клубки и вызывает гибель нейронов.

Полноценный сон поможет избежать деменции/Фото:Unsplash

 
Болезнь Альцгеймера
Люди с болезнью Альцгеймера теряют возможность мыслить, принимать решения, постепенно они теряют свою личность. Этот процесс может длиться десятилетиями, к смерти от причины, не связанной с болезнью Альцгеймера.

Чтобы выяснить потенциальные механизмы таких изменений, ученые также оценили уровни других четырех биомаркеров, которые связаны с болезнью Альцгеймера, однако не обнаружили никаких изменений.

Мы знаем, что повышение уровня тау в целом не является хорошим признаком, однако пока не можем точно связать эти результаты с нехваткой сна,
– прокомментировал автор работы Джонатан Седернаес.

В следующих исследованиях ученые планируют расширить выборку, а также оценить продолжительность перемен в организме после бессонных ночей. Тогда ученые смогут лучше понять значение полноценного сна для организма с целью профилактики деменции.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье болезнь Альцгеймера Профилактика заболеваний
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