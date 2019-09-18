Всего три дня в неделю с дефицитом сна – разрушают метаболизм

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Дефицит сна провоцирует ожирение
Дефицит сна провоцирует ожирение / uweightloss.com

Ученые доказали, что недостаток сна ухудшает жировой обмен почти сразу – в течение нескольких дней. И если вы не достаточно спите в будни, а планируете "спасительный" сон в выходные – это не поможет.

Много людей не имеют четкого режима сна, среди рабочей недели часто ложатся спать далеко за полночь, однако имеют надежду отоспаться на выходных. Группа ученых в ходе исследования установила, что достаточно нескольких дней неполноценного ночного сна, чтобы организм ощутил негативное влияние. В частности, ухудшение усвоения жиров и усиление чувства голода.

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Эксперимент проводили со здоровыми молодыми мужчинами в течение десяти дней. До этого они в течение недели полноценно отдыхали дома, а потом спали не больше пяти часов в будни. Начиная с четвертого дня эксперимента на ужин участникам давали еду с высоким содержанием жиров.

Чтобы выяснить влияние недостатка сна на обмен веществ, участники сдавали образцы крови. Оказалось, что дефицит сна негативно влиял на липидный обмен после приема пищи.

Нехватка сна приводила к более быстрому выведению липидов из крови после еды, что может провоцировать ожирение и избыточный вес.

via GIPHY

Имитация рабочей недели завершилась "выходными", когда добровольцы могли спать десять часов для восстановления организма. Показатели жирового обмена были чуть лучше, но не восстановились до начального уровня.

Исследование помогает понять, как организм справляется с усвоением жиров в стрессовых ситуациях – дефиците сна, резюмировали ученые.

Результаты коррелируются с другим исследованием, которое объясняет, почему дефицит сна заставляет человека чаще потреблять нездоровую пищу, быстрые углеводы.

А выводы подтверждают многочисленные данные о том, что недостаток сна ухудшает состояние здоровья и негативно влияет на все системы организма.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Ожирение Сон
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