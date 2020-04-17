Всех медицинских работников будут тестировать на коронавирус раз в 5 дней, – Степанов
Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность тестирования всех медицинских работников, которые работают с больными коронавирусом, раз в 5 дней.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге добавил, что сейчас алгоритм тестирования медиков не отличается от обычного, особого протокола нет.
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Если появляются симптомы коронавируса, то есть повышение температуры и сухой кашель, то медицинскому работнику сразу делают тест,
– сказал Степанов.
Однако в связи с существенным увеличением заболевших медиков, Минздрав рассматривает возможность проведения тестирований всем медицинским работникам, которые работают с COVID-19.
В то же время Степанов не уточнил, какие тесты будут делать медикам.
По состоянию на 17 апреля в Украине подтвердили 4 662 случая заболевания коронавирусом, 125 человек умерли, а 246 – вылечились. В то же время среди больных – 879 медиков. Только за последние сутки количество больных врачей и медсестер увеличилось на 91 человека.
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