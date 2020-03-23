Всех умерших от пневмонии в Украине будут проверять на коронавирус

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко поручил подготовить приказ министерства о том, чтобы у всех людей, которые сейчас или ранее скончались от пневмонии, взяли образцы для исследования на наличие коронавируса.

Минздрав даст четкие указания, правила для патологоанатомов, которые проводят вскрытие умерших, в том числе и от пневмоний, заявил Ляшко 23 марта на брифинге.

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"Лично мной сейчас дано задание подготовить приказ Минздрава, чтобы во всех случаях, за сегодня и предыдущий период, в которые были умершие с диагнозом пневмония, были забраны образцы секционного материала для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни", – сказал замглавы Минздрава.

Он отметил, что Минздрав будет отслеживать все случаи пневмоний, чтобы иметь реальную картину системы – как она выявляет случаи коронавируса и лечит их.

"Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, в том числе и коронавирусной болезни, чтобы понимать, как система здравоохранения сработала во время начала развития коронавирусной болезни", – резюмировал Ляшко.