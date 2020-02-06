Всех жителей многомиллионного города Ухань проверяют на коронавирус

В эпицентре вспышки коронавируса, а именно в Ухане, с 6 февраля медработники начали систематическую проверку местных жителей на наличие коронавируса.

Проверка на наличие симптомов китайского коронавируса планируется проводить во всех жилых домах города, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Global Times.

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В Ухане живет около 12 миллионов человек, впрочем многие из жителей покинули город до объявления вспышки инфекции.

Напомним, что уже более двух недель Ухань – закрытый город. Въезд и выезд из него запрещен в рамках мероприятий власти по борьбе с распространением вируса. Уехать удается только гражданам тех стран, которых эвакуируют.



Правда и вымыслы о коронавирусе / 24 канал

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV :

По состоянию на 6 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 565 человек. Общее количество инфицированных – более 28 000 человек по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, в которой свирепствует эпидемия.

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