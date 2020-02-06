24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Всех жителей многомиллионного города Ухань проверяют на коронавирус

66 Читати новину українською
/ Getty Images

В эпицентре вспышки коронавируса, а именно в Ухане, с 6 февраля медработники начали систематическую проверку местных жителей на наличие коронавируса.

Проверка на наличие симптомов китайского коронавируса планируется проводить во всех жилых домах города, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Global Times.

К теме: Из-за смертельной пневмонии в Китае закрыли уже 16 городов

В Ухане живет около 12 миллионов человек, впрочем многие из жителей покинули город до объявления вспышки инфекции.

Напомним, что уже более двух недель Ухань – закрытый город. Въезд и выезд из него запрещен в рамках мероприятий власти по борьбе с распространением вируса. Уехать удается только гражданам тех стран, которых эвакуируют.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда и вымыслы о коронавирусе / 24 канал

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 6 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 565 человек. Общее количество инфицированных – более 28 000 человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, в которой свирепствует эпидемия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
41485
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Китай Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 6729
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2011
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
4644
2 февраля 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 74107
31 января 21:21 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 7852
Новости
Больше новостей
Залиште відгук