Всемирный день памяти жертв СПИДа: как сделать тест на болезнь в домашних условиях

Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims). Одним из правил, как уберечься от болезни, является регулярное тестирование и соблюдение правил безопасности.

Во Всемирный день памяти жертв СПИДа принято вспоминать людей, умерших от болезни, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, пишет Здоровье 24.

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Человек может жить до семи лет и даже не подозревать об инфекции. Так, в Украине более 240 тысяч человек с болезнью, однако около трети не знают о своем ВИЧ-статусе.

Поэтому медики призывают сделать тест на ВИЧ. Его можно пройти бесплатно, к примеру, в областных центрах общественного здоровья, пунктах тестирования на ВИЧ или же во время акций противодействия СПИДу.



16 мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа / Фото Getty Images

Где в Украине пройти тест на ВИЧ?

У своего семейного врача, педиатра или терапевта.

На сайте Aidsmap.com можно ввести страну и город, в котором вы проживаете, и на карте покажут все места, в которых проводят тестирование на ВИЧ: кабинеты "Доверие", кабинеты инфекционных заболеваний по месту жительства, центры СПИДа.

В мобильных амбулаториях.

ВИЧ-тестирование в домашних условиях

Как сообщила испольнительный директор ВБО "Конвиктус Украины" Евгения Кувшинова, главным условием для того, чтобы ВИЧ-инфицированный человек имел здоровую, полноценную жизнь является своевременное выявление вируса и скорейшее начало лечения.

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Так, ко Дню памяти жертв СПИДа ВБО "Конвиктус Украины" при партнерской поддержке МБФ "Альянс общественного здоровья" проводят акцию "Неделя самотестирования".

Что известно об акции? В период с 17 по 24 мая в 4 киевских аптеках и 3 областных аптеках каждый желающий может бесплатно (в обмен на контактные данные) получить быстрый (слюновой) тест и в соответствии с инструкцией провести самотестирование в домашних условиях.

Как пройти тест на ВИЧ в домашних условиях: видеоинструкция​

Адреса аптек в Киеве:

г. Киев, ул. Кондратюка, 4 (Оболонский район)

г. Киев, ул. Голосеевская, 13а (Голосеевский район)

г. Киев, ул. Багговутовская, 4 (Шевченковский район)

г. Киев, пр-т Бажана, 14 (Дарницкий район)

Адреса аптек в области:

г. Вишневое, ул. Молодежная, 32, помещение 120

г. Буча, ул. Хмельницкого Богдана, д. Второй

г. Борисполь, ул Момота В., 42/5



16 мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа / Фото Getty Images

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