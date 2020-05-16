Всемирный день памяти жертв СПИДа: как сделать тест на болезнь в домашних условиях
Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims). Одним из правил, как уберечься от болезни, является регулярное тестирование и соблюдение правил безопасности.
Во Всемирный день памяти жертв СПИДа принято вспоминать людей, умерших от болезни, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, пишет Здоровье 24.
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Человек может жить до семи лет и даже не подозревать об инфекции. Так, в Украине более 240 тысяч человек с болезнью, однако около трети не знают о своем ВИЧ-статусе.
Поэтому медики призывают сделать тест на ВИЧ. Его можно пройти бесплатно, к примеру, в областных центрах общественного здоровья, пунктах тестирования на ВИЧ или же во время акций противодействия СПИДу.
16 мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа / Фото Getty Images
Где в Украине пройти тест на ВИЧ?
- У своего семейного врача, педиатра или терапевта.
- На сайте Aidsmap.com можно ввести страну и город, в котором вы проживаете, и на карте покажут все места, в которых проводят тестирование на ВИЧ: кабинеты "Доверие", кабинеты инфекционных заболеваний по месту жительства, центры СПИДа.
- В мобильных амбулаториях.
ВИЧ-тестирование в домашних условиях
Как сообщила испольнительный директор ВБО "Конвиктус Украины" Евгения Кувшинова, главным условием для того, чтобы ВИЧ-инфицированный человек имел здоровую, полноценную жизнь является своевременное выявление вируса и скорейшее начало лечения.
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Так, ко Дню памяти жертв СПИДа ВБО "Конвиктус Украины" при партнерской поддержке МБФ "Альянс общественного здоровья" проводят акцию "Неделя самотестирования".
Что известно об акции? В период с 17 по 24 мая в 4 киевских аптеках и 3 областных аптеках каждый желающий может бесплатно (в обмен на контактные данные) получить быстрый (слюновой) тест и в соответствии с инструкцией провести самотестирование в домашних условиях.
Как пройти тест на ВИЧ в домашних условиях: видеоинструкция
Адреса аптек в Киеве:
- г. Киев, ул. Кондратюка, 4 (Оболонский район)
- г. Киев, ул. Голосеевская, 13а (Голосеевский район)
- г. Киев, ул. Багговутовская, 4 (Шевченковский район)
- г. Киев, пр-т Бажана, 14 (Дарницкий район)
Адреса аптек в области:
- г. Вишневое, ул. Молодежная, 32, помещение 120
- г. Буча, ул. Хмельницкого Богдана, д. Второй
- г. Борисполь, ул Момота В., 42/5
16 мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа / Фото Getty Images
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