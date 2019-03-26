Всемирный день борьбы с эпилепсией: причины возникновения, лечение и мифы о болезни

26 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с эпилепсией. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

Однажды 9-летняя девочка Кэссиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем от них не отличается. В своем довольно детском возрасте ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия. Чтобы развеять мифы о болезни, Кэссиди в 2008 году придумала "Фиолетовый день".

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Уже в 2009 году к Фиолетовому дню присоединились 100 тысяч студентов, около 100 общественных объединений и свыше 100 известных политиков, а телевизионная башня в Торонто на один вечер окрасилась в фиолетовый цвет.

С того времени, в разных странах мира 26 марта распространяется информация о болезни и о первой помощи, которую можно оказать больным людям.

Почему возникает? Эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека. Один из участков коры головного мозга начинает работать слишком активно. Он подавляет и подчиняет другие нейроны. В итоге все клетки коры бывают охвачены синхронным возбуждением.

Симптомы: судороги, потеря сознания, падение. Причиной возникновения такого гиперактивного участка может быть травма головы, инсульт, менингит и некоторые заболевания.

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Лечение эпилепсии. По данным ВОЗ, эпилепсией страдает до 1% населения земного шара, а это 50 миллионов человек. Но только 25% из них получают адекватное медикаментозное лечение. Однако, современные лекарства позволяют в 70% случаев полностью избавить человека от приступов. Такие препараты эффективны и малотоксичны, не влияют на психику и настроение.

Эпилепсия – одно из немногих хронических заболеваний, при котором достижение стойкой ремиссии возможно: люди учатся, работают, создают семьи и рожают здоровых детей, ведут нормальную полноценную жизнь.

Есть сведения, что эпилепсией страдали многие известные люди. В их числе Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель и Винсент ван Гог.

Мифы об эпилепсии

На своей странице и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла самые распространенные мифы о болезни.

1. Во время приступа у человека может запасть язык.

Нет, потому что это физически невозможно.

2. Когда у человека случился приступ, немедленно нужно положить ему что-то в рот.

Твердые предметы могут травмировать, повредить зубы и десны, а иногда даже существует риск сломать челюсть. Правильная первая помощь – это два простых действия: достаточно перевернуть человека на бок и положить что-то мягкое под голову, чтобы избежать травмы.

3. Когда у человека приступ, нужно его как можно быстрее остановить.

Никогда не делайте этого! Приступ должен пройти сам.

4. Эпилепсия – это заразное заболевание.

Нет, вы не можете заразиться эпилепсией от другого человека.

5. Приступы эпилепсии возникают только у детей.

Приступы возникают у людей в возрасте старше 65 лет почти так же часто, как и у детей в возрасте до 10 лет. У пожилых людей приступы часто развиваются вследствие других проблем со здоровьем, например, вследствие инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Люди, страдающие эпилепсией, неработоспособны.

Люди, которые страдают от эпилептических приступов, имеют такие же способности и интеллектуальные возможности, как и другие. У некоторых из этих людей болезнь протекает в более тяжелой форме, поэтому они не могут работать на уровне с другими, тогда как другие – это успешные люди, которые строят великолепные карьеры.

7. Людям, страдающим эпилепсией, нельзя занимать должности, которые требуют высокого уровня ответственности и стрессоустойчивости.

Многие люди живут с эпилепсией и работают в разных сферах: бизнесе, правительстве, искусстве и тому подобное. Мы не всегда знаем об их болезни, потому что, даже сегодня, большинство заболевших стесняются об этом говорить или боятся, что окружение будет по-другому относиться к ним.

8. Нельзя предугадать действия человека, у которого случился приступ.

Как правило, приступы эпилепсии протекают в характерной форме. Поведение человека во время приступа может быть неподходящим, учитывая время и место, но вряд ли этот человек нанесет кому-то вред.

9. Приступ эпилепсии – это всегда неотложное состояние и нужно сразу звонить 103.

На самом деле, в большинстве случаев приступы эпилепсии не являются неотложными состояниями и не всегда нужно вызывать экстренную медицинскую помощь.

10. Звонить 103 нужно только в следующих ситуациях:

– приступ длится пять минут или дольше;

– приступы повторяются настолько часто, что в промежутках между ними у человека не восстанавливается сознание (в отличие от серии припадков);

– когда у человека случается первый приступ;

– когда человек получает травму во время приступа (например, вследствие падения);

– приступ происходит, когда человек находится в воде;

– человек беременный или болен диабетом.

Как оказать первую помощь при эпилепсии: смотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=7MPJauo4DdY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR10X_r-FmY3e4-aAY8hCZGHdIE2-5yf9gN2y9nq9HqowDQcACEzydjQXeI

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