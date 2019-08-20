Всемирный день лени: почему нам не хочется работать

К одному из самых необычных праздников в мире относится Всемирный день лени (World Laziness Day), который приходится на 20 августа, правда, отмечают его пока неофициально.

Цель праздника вовсе не в том, чтобы воспевать лентяев. Его задача – эффективная борьба со стрессами и синдромом хронической усталости. Зародился праздник в Итагуи – промышленном центре и самом густонаселенном городе Колумбии.

Читайте также: Ученые доказали, что лень является признаком высокого интеллекта

В этот день все жители этой страны имеют право на полноценный выходной, чтобы полениться. 20 августа – отличный повод, чтобы не планировать никаких дел. Лучше всего устроить себе настоящий праздник лени – полностью расслабиться, забыть о суете и нервирующих вещах, сладко выспаться и вкусно поесть.



Животные тоже позволяют себе полениться

Даже если вы очень занятой человек, не отказывайте себе в этом удовольствии. Безделье пойдет вам на пользу – силы восстановятся, а настроение улучшится.

Исследования показывают, что работа и постоянная деятельность без перерывов приводят к усилению тревожности и выгоранию. Отсутствие пауз и пассивного отдыха держат организм в стрессе, что приводит к ослаблению иммунной системы.

По мнению психологов, чтобы сохранять баланс в жизни, оставаться продуктивными и постоянно учиться, важно давать себе время на отдых и не бояться лениться, ведь лень – это естественная функция организма, отвечающая за его восстановление.

Что снижает нашу производительность?

Неправильное питание

Если хотите быть более продуктивными, тогда лучше отказаться от макарон, хлебобулочных изделий, соков и кофе. Диетологи советуют повышать работоспособность с помощью продуктов, содержащих витамин D, Омега-3, Омега-6 и Омега-9. Это могут быть рыба, орехи, бананы, крупы и так далее.

Плохо проветриваемое и тесное помещение

В идеале норма, положенная каждому человеку для рабочего места, – 6 квадратных метров. А проветривать его лучше как минимум раз в два часа.

Читайте также: Как побороть лень: эффективные правила, которые вам помогут

Неподвижная работа

Медики советуют вставать из-за компьютера каждый час: прогуляться, размяться, выполнить разминку для глаз и снова возвращаться к работе. Или просто как можно чаще менять позу.

Постоянно включенная музыка

Оказывается, она способна помочь только людям творческих профессий.

Холодный свет

Человеку комфортнее, когда в помещении используется теплый свет, поскольку он ближе к солнечному спектру и гораздо привычнее для нас.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.