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Вскоре ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы

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Вскоре ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы / Getty Images

В ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов искусственной вентиляции легких в больницы.

Об этом сообщила пресс-служба офиса Президента.

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По выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования.

Поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы,
– говорится в источнике.

Известно, что также для медработников запустят онлайн-консультации, которые будут проводить опытные анестезиологи-реаниматологи. К ним могут подключиться 100 опорных больниц из 242.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Офіс Президента Здоровье Лечение
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