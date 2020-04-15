Вскоре ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы

В ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов искусственной вентиляции легких в больницы.

Об этом сообщила пресс-служба офиса Президента.

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По выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования.

Поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы,

– говорится в источнике.

Известно, что также для медработников запустят онлайн-консультации, которые будут проводить опытные анестезиологи-реаниматологи. К ним могут подключиться 100 опорных больниц из 242.



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