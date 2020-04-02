Вслед за Супрун посольство Украины в США тоже попросило помощи у Маска в твиттере

Миллиардер Илон Маск 31 марта в твиттере сообщил, что намерен помочь аппаратами искусственной вентиляции легких – бесплатно послать их в больницы разных стран мира, какие попросят. Из Украины первой отреагировала бывшая руководительница МОЗ Супрун, потом врач Аристов, а в конце дня 1 апреля отписали с официальной страницы посольства Украины в США.

Что предлагает Маск

На своей странице в твиттере Маск написал, что готов бесплатно разослать в больницы разных стран мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма COVID-19.

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У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Tesla. Устройства и доставка – бесплатно,

– заявил Маск.

Правда, уточнил, что есть требование: оборудование должно поступить к пациентам немедленно, а не лежать на складах.

У нас есть дополнительные одобренные FDA вентиляторы. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Тесла. Устройство и стоимость доставки бесплатны. Единственное требование заключается в том, что вентиляционные отверстия необходимы пациентам немедленно, а не хранятся на складе. Пожалуйста, мне или @Tesla знаю. - Элон Маск (@elonmusk) 31 марта 2020 г.

Как отреагировали в Украине

Первой из Украины отреагировала на предложение Маска бывшая исполняющая обязанности руководителя Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. Она попросила гендиректора Tesla и SpaceX передать Украине аппараты ИВЛ.

Меня зовут Ульяна Супрун. Я – бывшая глава Минздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. У нас их только 3500 на 37-миллионов населения. Пожалуйста, помогите нам,

– написала Супрун.

Меня зовут Улана Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в вентиляторах. У нас только 3500 в отделениях интенсивной терапии, и у нас население 37 миллионов. Пожалуйста помогите нам! - Ульяна Супрун (@usuprun) April 1, 2020

После этого в комментарии к твита Маска пришел украинский врач Вадим Аристов. Он призвал Маска помочь Украине, но обращаться непосредственно к Президенту Украины Владимира Зеленского. Мол, к Супрун обращаться не надо – она ​​ведь причастна к тому, что в Украине не хватает оборудования.

У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу,

– заявил Аристов.

Стоит заметить, что на этот комментарий Аристова в сети реагировали не слишком одобрительно, ведь он в серьезной ситуации начинался с намека на троллинг: "Меня зовут Вадим Аристов. Я – врач-инфекционист".

И только после этого к дискуссии в твиттере решило присоединиться украинское официальное ведомство. Но это было не Министерство здравоохранения, а посольство Украины в США.

Украина является второй по величине страной Европы с населением почти 40 млн. Пандемическая ситуация в Украине приближается к пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны ИВЛ. Мы готовы к сотрудничеству!

– твитнули с официальной страницы посольства.

Уважаемый Элон,

Украина является второй по величине страной в Европе с населением около 40 млн. Человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны вентиляторы. Мы готовы к сотрудничеству! Dyakuyemo! - Посольство Великобритании в США (@UKRintheUSA) 1 апреля 2020 г.