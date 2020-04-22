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Вследствие постоянного пребывания дома может ухудшиться состояние кожи: что делать

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Ухудшилось состояние кожи: что делать / Unsplash

Сухой воздух, стресс и изменение режима ухода за кожей вследствие постоянного пребывания дома могут ухудшить состояние вашей кожи.

Воздух в помещение значительно суше чем снаружи, большую роль играют включенные обогреватели. Сухой воздух может привести к сухости кожи и обострению дерматологических болезней, сообщает Healthline.

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Дерматологи отмечают, что когда человек долгое время не выходит на свежий воздух и постоянно находится дома, экзема или другие кожные заболевания обостряются.

Сосредоточение внимания на чистоте также играет важную роль. К примеру, постоянное мытье рук может привести к нарушению кожного барьера.


Если постоянно находитесь в помещении, не забывайте увлажнять кожу / Unsplash

Как ухаживать за кожей во время пандемии

  • Во время купания, умывания или мытья рук используйте мягкое мыло;
  • После купания наносите увлажняющий крем или мазь на влажную кожу;
  • Используйте сыворотки и ретинол, чтобы защитить кожу от воздействия синего света;
  • Если присутствует кожное заболевание, продолжайте его лечить несмотря на то, что не нужно выходить из дома;
  • Выходя из дома, на открытые участки кожи наносите солнцезащитный крем SPF 30 широкого спектра действия;
  • Используйте привычные средства по уходу за кожей.

Поймите, что на состояние вашей кожи влияет и ваш стиль жизни. Поэтому, питайтесь сбалансировано, выполняйте физические упражнения и хорошо высыпайтесь.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Карантин в Украине 2020 Профилактика заболеваний Дерматология
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