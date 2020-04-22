Вследствие постоянного пребывания дома может ухудшиться состояние кожи: что делать
Сухой воздух, стресс и изменение режима ухода за кожей вследствие постоянного пребывания дома могут ухудшить состояние вашей кожи.
Воздух в помещение значительно суше чем снаружи, большую роль играют включенные обогреватели. Сухой воздух может привести к сухости кожи и обострению дерматологических болезней, сообщает Healthline.
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Дерматологи отмечают, что когда человек долгое время не выходит на свежий воздух и постоянно находится дома, экзема или другие кожные заболевания обостряются.
Сосредоточение внимания на чистоте также играет важную роль. К примеру, постоянное мытье рук может привести к нарушению кожного барьера.
Если постоянно находитесь в помещении, не забывайте увлажнять кожу / Unsplash
Как ухаживать за кожей во время пандемии
- Во время купания, умывания или мытья рук используйте мягкое мыло;
- После купания наносите увлажняющий крем или мазь на влажную кожу;
- Используйте сыворотки и ретинол, чтобы защитить кожу от воздействия синего света;
- Если присутствует кожное заболевание, продолжайте его лечить несмотря на то, что не нужно выходить из дома;
- Выходя из дома, на открытые участки кожи наносите солнцезащитный крем SPF 30 широкого спектра действия;
- Используйте привычные средства по уходу за кожей.
Поймите, что на состояние вашей кожи влияет и ваш стиль жизни. Поэтому, питайтесь сбалансировано, выполняйте физические упражнения и хорошо высыпайтесь.
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