По одной из версий, коронавирус попал на рынок Пекина через замороженную пищевую продукцию из Европы. По словам эпидемиологов, низкие температуры способствовали выживанию инфекции.

Несколько дней назад на оптовом рынке "Синьфади" обнаружили вспышку коронавируса. Эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Ян Пен считает, что его могли завести из Европы, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

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Ян Пен рассказал, что на это указывает начальный анализ генома, но специалистам все еще необходимо установить всю цепочку заражений.

Люди могли заразиться путем контакта с зараженными морепродуктами или мясом на рынке, а затем распространили вирус дальше,

– сказал он.

Впрочем, согласно другой версии коронавирус мог попасть на пищевые продукты от больного, который чихал и кашлял, после чего распространиться по территории рынка воздушно-капельным путем.

Что известно о вспышке COVID-19 на рынке в Пекине