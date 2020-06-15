Вспышка COVID-19 на рынке в Пекине: в Китае считают, что вирус могли завести из Европы
По одной из версий, коронавирус попал на рынок Пекина через замороженную пищевую продукцию из Европы. По словам эпидемиологов, низкие температуры способствовали выживанию инфекции.
Несколько дней назад на оптовом рынке "Синьфади" обнаружили вспышку коронавируса. Эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Ян Пен считает, что его могли завести из Европы, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
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Ян Пен рассказал, что на это указывает начальный анализ генома, но специалистам все еще необходимо установить всю цепочку заражений.
Люди могли заразиться путем контакта с зараженными морепродуктами или мясом на рынке, а затем распространили вирус дальше,
– сказал он.
Впрочем, согласно другой версии коронавирус мог попасть на пищевые продукты от больного, который чихал и кашлял, после чего распространиться по территории рынка воздушно-капельным путем.
Что известно о вспышке COVID-19 на рынке в Пекине
- В Пекине в течение целых 55 дней не фиксировали распространение инфекции, пока болезнь не выявили у человека, который никуда не путешествовал и не контактировал с людьми, которые вернулись в столицу.
- Недавно в городе обнаружили 79 новых больных COVID-19 и все пациенты связаны с этим рынком. Еще 2 случая, связанные с рынком, зарегистрировали в провинции Ляонин и еще 3 – в Хэбэй.
- Для того, чтобы сдержать распространение вируса, власть Пекина заблокировала 10 жилых кварталов в районе рынка и начала тестировать население на наличие заболевания.
- Тех людей, которые на протяжении прошлых 14 дней ходили на "Синьфади", призвали самоизолироваться.
- 70% персонала уже протестировали на наличие коронавируса, но ни у кого болезнь не обнаружили.
- В связи с ситуацией, власти сняли Чжоу Юйцинь с должности заместителя главы района Фэнтай – его обвинили в невнимательности в работе по профилактике и предотвращению распространения COVID-19.