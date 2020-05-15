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Вспышка коронавируса в монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине: заболели 11 монахов

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Вспышка коронавируса в монастыре УПЦ (МП) в Хмельницкой области
Монастырь – на карантине / monasteries.org.ua

В Хмельницкой области коронавирус обнаружили в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП. COVID-19 диагностировали у 11 монахов.

Монастырь на карантине

Сейчас больные находятся в удовлетворительном состоянии, им разрешили лечиться амбулаторно. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинет на брифинге.

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В Хмельницкой области в течение дня прибавилось еще 17 человек, у которых обнаружили COVID-19. Среди этих 17 человек 11 – монахи монастыря в Городище Шепетовского района, по три человека – из города Каменец-Подольский и Каменец-Подольского района,
– рассказал Габинет.

Увеличение количества случаев коронавируса в ОГА объясняют просто: во время пасхальных праздников люди не придерживались карантинных ограничений. Похожая ситуация была и во время поминальных дней.

Отметим, что 12 мая в Шепетовской районной больнице умер монах Городищенского монастыря. Уже посмертно ему диагностировали коронавирус. Монастырь закрыли на карантин.

Коронавирус и церковь

  • Вспышку коронавируса зафиксировали среди священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, которая не придерживалась правил карантина и продолжала собирать верующих на богослужения.
  • В Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек, поэтому ее закрыли на карантин. От COVID-19 там умерли архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.
  • На Пасху значительные нарушения карантина были зафиксированы также в Святогорской и Почаевской лаврах, которые принадлежат к УПЦ МП. Город Почаев после Пасхальных праздников срочно закрыли на въезд и выезд, ведь там резко возросло количество больных коронавирусом.
  • Во Львове, Черновцах, на Тернопольщине и Волыни известно о случаях заболевания служителей церкви коронавирусом.

Статистика коронавируса

  • В Хмельницкой области зафиксировали 252 случая коронавируса, 9 из них – летальные.
  • В целом в Украине обнаружили 17 330 случаев коронавируса, 476 человек умерли, 4 473 выздоровели.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Хмельницкого Здоровая жизнь
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